Wie kurdische Autorinnen auf die Militäroffensive reagieren

Für sie war es keine Nachricht aus einer fremden Region, keine politische Krisenmeldung unter anderen: Als Ronya Othmann und Widad Nabi erfuhren, dass die Türkei den Norden Syriens angreift, die kurdischen Gebiete, war das ein Schock, erzählen sie, eine politische Katastrophe, die persönliche Erinnerungen wachgerufen hat.

Ronya Othmann wurde in München geboren, ihr Vater, ein jesidischer Kurde, stammt aus einem kleinen Dorf im Norden Syriens, ein Zuhause für die nicht-muslimische Minderheit unter den Kurden. Noch vor ein paar Jahren hat ihre Großmutter dort gelebt, dann ist auch sie nach Deutschland geflohen – wie der Rest der Familie: "Das ist ein überwiegend jesidisches Dorf, ich glaube, eine muslimische Familie hat da gewohnt. Es ist sehr, sehr dörflich – Schwimmbad, Kinos, solche städtischen Strukturen gibt es da nicht." Ihre Erinnerungen an das Dorf, von dem sie nun hört, dass es evakuiert wird, sind die eines Kindes. Warme Tage in den Sommerferien hat sie dort verbracht: im Freien geschlafen, im Hof Fußball gespielt, den Garten bewässert.

Verarbeitung durch Poesie?

Widad Nabi hatte andere Bilder vor Augen, als sie die Nachricht erhielt. Erst vor fünf Jahren hat die kurdisch-syrische Lyrikerin Aleppo verlassen, ist vor dem IS nach Deutschland geflohen. Heute, sagt sie, denke sie an die Kurden im Land, vor allem an die Frauen, denn Frauen im Nordosten Syriens hätten ihre Häuser und Küchen verloren und haben möglicherweise ihre Kinder und ihr Leben verloren, ohne dass jemand ihr Weinen, ihre Stimmen gehört hätte.

In ihren Gedichten glaubt man diese Stimmen zu hören. Jede Zeile erzählt von der Verletzlichkeit des weiblichen Ichs, das da schreibt, und das vielleicht auch ein Gefühl für das Schicksal anderer Frauen vermitteln kann, für die individuellen Versuche weiter zu leben, zu lieben und zu schreiben:

Kurz vor dreißig entblößte ich meinen Körper vor der Poesie und zeigte ihr: Hier sind meine alten Narben, hier sind die Spuren, … die Spur des kleinen Steins auf meinem Knie, die frische Spur von einem Kuss auf meinem Hals und die Spur der Einsamkeit in meinem Gedicht.

Ein persönliches Gedicht ist das, geschrieben, drei Monate, nachdem Widad Nabi in Deutschland angekommen war.

Wenn sie von ihrem Leben erzählt, zitiert sie einen anderen Satz, ein Gedicht von Ingeborg Bachmann: „Jeder, der fällt, hat Flügel“. Die Zeile ist ihr wichtig geworden in den vergangenen Jahren, eine Hilfe, um die eigene Existenz zu beschreiben, weil mein Leben jahrelang gefallen sei, ihr Land und ihre Stadt. "Meine Erinnerungen, meine Träume fallen, die Freiheit, sogar die Liebe fällt in den Abgrund, und in diesen Fall passen die Worte von Ingeborg Bachmann und das Ende ihres tragischen Lebens in alles, was passiert und passiert in meinem Leben."