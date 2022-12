Wie Künstliche Intelligenz Kunst & Gaming verändert

Die Wände und Fußboden des Raums sind von Seewasser schleimig und die Betten sind durchweicht. Ein übler Gestank von Verfall fliegt in der Luft.

So beginnt das Computerspiel "Submerged Secrets". Die Story: Ein Uboot testet eine neue Waffe und weckt so eine mächtiges Meeres-Monster auf, das das Uboot auf den Meeresgrund zieht – und damit auch uns als Spieler. Nun müssen wir die Kreatur irgendwie davon überzeugen, uns mitsamt dem Unterwasserschiff wieder an die frische Luft zu lassen. Musik gibt es in dem Spiel zwar nicht, dafür sieht das Point & Click-Adventure wirklich schick aus mit seinen stimmungsvollen Artworks.

Die Bilder allerdings hat kein Künstler aus Fleisch und Blut zusammengepinselt, sondern eine Künstliche Intelligenz – und zwar in wenigen Augenblicken. Die Story hat sich ebenfalls die Maschine ausgedacht - und das Coding hat sie der Einfachheit halber auch gleich mit übernommen.

In kürzester Zeit erstellt

Angeleitet wurde die KI von Albert Bozesan, einem jungen YouTuber, der unter anderem sein Geld damit verdient, anderen Leuten Künstliche Intelligenz näher zu bringen.

"Damit es nicht zu kompliziert wird, dachte ich mir, ich mache ein Point-and-Click-Adventure, also dass man halt irgendwelche schönen Hintergründe sieht, ein paar Objekte sammeln und Rätsel lösen kann. Und dann dachte ich mir, ich frag halt eine andere KI namens sudo right, wo sowas stattfinden kann und welche Locations man entdecken kann. Und die hat mir dann gesagt okay, mach doch ein Uboot, was von irgendeinem Monster tief in die See gezogen wurde, aus dem man dann entkommen muss. Das hat mir dann ein paar Locations ausgegeben, so verschiedene Räumlichkeiten, einen Gang, die Brücke natürlich, wo dieses Monster so reinguckt. Und das habe ich dann visualisiert mit einer anderen KI namens Table Diffusion. Und das ganze habe ich dann in einer Game Engine zusammengelegt und ein bisschen Coding Unterstützung von ATI bekommen."

Vor allem beim Coding musste Bozesan noch etwas nachhelfen, insgesamt aber war sein Spiel nach nur einem Tag fertig.

Die neuen Tools erleichtern das Produzieren von Spielen immens. Kürzlich sorgte das Harry Potter-Spiel eines elfjährigen für Furore, das dieser mit Hilfe der KI ChatGPT entwickelt hatte. So wie Albert Bozesan entdecken viele Kreative die neuen KI-Tool für sich, dazu gehört auch Sabine Wielich, alias "Bleebtrack".

Zwischen Kunst & Spiel ...

Die Medieninformatikerin erschafft etwas, das auch als "generative Kunst" bezeichnet wird, sprich Kunst, die autonom durch Computerprogramm generiert wird. Bleebtrack experimentiert viel mit den neuen Möglichkeiten, etwa auch auch mit Text-zu-Bild-Generatoren, wie DallE, Midjourney oder Stable Diffusion:

"Das sind Tools, die richtig gut unterstützen können im kreativen Prozess, wenn man Ideen sucht, weil man vielleicht mal schnell was ausprobieren will, ja auch gerade so neue Ideen finden ist, glaube ich, da sind die richtig gut drin, weil man kommt so schnell auf ein Ergebnis. Das ist ein Prozess, der macht auch einfach ganz viel Spaß. Also dieses Explorieren, was kann das denn? Was kann ich denn noch total absurdes eingeben?"

Aber es gibt auch Kritik an den KI-Tools: DallE und Co. würden nur Kunst von der Stange produzieren, heißt es beispielsweise. Oder Künstler gleich ganz überflüssig machen.

Kunst wird nicht verschwinden ...

Vladimir Alexeev sieht das anders. Seit 2015 beschäftigt sich der aus Moskau stammende Künstler mit der Kreativität von Maschinen. "In diesen Sorgen widerspiegelt sich die Angst um das Handwerkliche. Weil natürlich: KI kann innerhalb von kürzester Zeit Ölmalerei ähnliche Bilder erstellen, wofür man wochenlang braucht. Aber gleichzeitig ist ein Kunstwerk viel mehr als nur das Technische, mehr als nur dieses Visuelle. Und was ich auch sehe bei den KI Künstlern ist, dass sie an ihren Ideen, Systemen, Geschichten mehrere Wochen, Monate, Jahre arbeiten. Sie nutzen KI nicht als Auf-Knopfdruck-System, das ein Kunstwerk herstellt, sondern als eine Art Ko-Autor", sagt Alexeev.

Sind handwerkliche Fähigkeiten bald passé?

Künstliche Intelligenz lässt also die Kunst nicht verschwinden, sondern eher das Handwerk. Aber an dessen Stelle tritt ein neues Handwerk und das besteht daraus, Künstliche Intelligenz so benutzen, dass etwas entsteht, das uns irritiert, fasziniert und uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt, eben Kunst. Oder wie es das KI-Chatprogramm ChatGPT formuliert: "Es ist letztendlich an den Menschen, ihre eigenen Kunstwerke zu erschaffen, und ich bin nur ein Werkzeug, das ihnen dabei helfen kann, ihre kreativen Fähigkeiten auszudrücken."