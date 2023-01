Wie künstliche Intelligenz die Kriegsführung verändern kann

Frank Sauer ist Experte für internationale Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr. Seit Beginn des Krieges beobachtet er, wie in der Ukraine unbemannte Systeme zum Einsatz kommen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie ukrainische und russische Drohnen in der Luft aufeinandertreffen. "In der Ukraine sehen wir das, was wir eine Hobby-Drohne nennen würden. Üblicherweise chinesische Hersteller, die man auch einfach im Elektronikfachmarkt hier kaufen kann", sagt Frank Sauer. Künstliche Intelligenz sei darin nicht verbaut.

Darin liegt das Risiko von KI im Krieg

In der Geschichte des Militärs war es immer der Mensch, der entschieden hat - bis heute. Denn der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann die Kriegsführung allerdings radikal verändern, so der Militärexperte: "In den letzten Jahren hat sich extrem viel getan, vor allem wurden durch künstliche Intelligenz Abläufe beschleunigt", sagt Frank Sauer. "Und das Ende der Entwicklung ist das, was man Autonomie in Waffensystemen nennt. Dass man auch die letzten Schritte dieses Entscheidungszyklus - das Auswählen des Ziels und dann das Bekämpfen des Ziels mit Waffengewalt - an die Maschine delegiert."

Militärexperte: Töten nicht "wegdelegieren"

Die Entwicklung geht rasant voran. Rüstungsfirmen bauen bereits unbemannte autonome Systeme, die aufklären. Sie entwickeln aber auch bewaffnete Drohnen, die ihr Ziel selbständig identifizieren und angreifen könnten. Noch braucht es dazu den Menschen. Doch wie lange noch? Das wirft ethische Fragen auf: "Das Kernproblem aus einer ethischen Sicht ist, ob es überhaupt richtig sein kann, Entscheidungen über Leben und Tod auf dem Gefechtsfeld weg zu delegieren an Maschinen", sagt Sauer und fügt hinzu: "Ich persönlich bin der Auffassung, dass das Mindeste, was wir im Krieg tun müssten, dass wir mit dem Sterben auf dem Schlachtfeld unser Gewissen noch belasten und es eben nicht wegdelegieren an eine Maschinerie, die das anonym im Hintergrund für uns erledigt."

Tödliche, autonome Waffen - ohne Regeln?

Schon vor rund neun Jahren haben die Vereinten Nationen (UN) in Genf daher begonnen, über den Umgang mit tödlichen autonomen Waffen zu diskutieren - bislang ohne Ergebnis. Der russische Angriffskrieg hat diese Gespräche erschwert, beobachtet der Militärexperte: "Dieser Prozess, der vorher schon sehr langsam war, ist jetzt fast zum Stillstand gekommen oder hat überhaupt nicht mehr die Perspektive, in einem überschaubarem Zeitraum irgendetwas handfestes abzuwerfen - irgendeine Regulierung oder Leitplanke, an die sich die Staatengemeinschaft dann halten muss."

Eines ist sicher: Künstliche Intelligenz verändert Kriege. Wenn sich die Staatengemeinschaft nicht auf verbindlichen Regeln einigt, könnten autonome Waffensysteme irgendwann auch über Leben und Tod entscheiden.