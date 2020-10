Wie Klaus Lemke Coolness in den deutschen Film brachte

"Sie sehen mich jetzt und fragen sich vielleicht: Was will eigentlich der Wichser da?" sagt Klaus Lemke, lässig in Jeans, mit Sonnenbrille und Schiebermütze in einer Ruine. So steht er da, im Prolog seines Films "Making Judith". Ein alter Mann zwischen Trümmern, der sich nicht unterkriegen lässt: "Aber ich kann sie auch sehen. Denn das ist mein Job. Ich bin Regisseur." Dieser Regisseur ist 1940 geboren und heute, genau 80 Jahre später, noch immer ein Sporn im Sitzfleisch des deutschen Films. Sein grand père terrible.

Coolness und Rotzigkeit als Stilmittel

Will man das rund 50 Filme dicke Werk Klaus Lemkes verstehen, dann ist ein Schlüssel dazu vielleicht diese eigentümliche Coolness, die der Regisseur und seine Figuren kultivieren. Diese jugendliche Pose, die jeden Zweifel oder Selbsthass in antikonformistischen Trotz verwandelt. Lemke führt mit dieser Pose ein Stilmittel in den deutschen Film ein, das dem bis dahin fremd war. Etwa wenn der Motorrad-Gangster Gerd in "Rocker" von 1972 grundlos einen LKW-Fahrer anpöbelt: "Na, du guckst. Willst du mich anmachen. Dann sag was, wenn du mich anmachen willst. Mach dich gerade oder was. Aber spinn hier nicht rum und schau aus'm Fenster oder was." In der nächsten Szene fährt der LKW-Fahrer Gerds Harley zu Schrott.

Diese Coolness hat nichts von der souveränen Lässigkeit eines Humphrey Bogart. Lemkes Figuren sind Maulhelden, abgehalfterte Kiezgrößen, die ihre Rotzigkeit tragen wie Motorradfahrer ihre Lederjacken. Sprich: im Wissen darum, früher oder später auf die Schnauze zu fallen.