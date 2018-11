Wie Kirill Serebrennikov in Zürich "Cosi fan tutte" inszenierte

Man erwartet ja unter den gegebenen Umständen automatischen einen politischen Theaterabend. Aber die Frage ist, ob diese Oper von Mozart und seinem Librettisten Lorenzo Da Ponte, in der zwei Männer die Treue ihrer Geliebten auf die Probe stellen, eine politische Lesart überhaupt hergibt?

Naja, im weitesten Sinne knüpft es natürlich an die MeToo- und Emanzipationsdebatte an. Auf der anderen Seite hat es aber jetzt nichts direkt Politisches, was auf die russische Situation eingehen würde. Es ist allerdings so, dass die meisten Sänger aus Russland oder der Ukraine oder Armenien kommen. Das ist ja auch schon mal ein Statement. Und es ist so, dass Serebrennikov, wie er das eigentlich immer macht, das Stück ganz stark in die Gegenwart holt. Es fängt an in einem Fitnessstudio auf zwei Stockwerken: unten die Männer, die Gewichte stemmen, oben die Frauen, die so ein bisschen tändeln und sich fit halten. Und dort findet auch die Wette statt…

…in der es eben um die Treue der Frauen geht….

… ja, welche Frau ist treu, welche nicht. Also die Männer stellen die Treue der Frauen auf die Probe, aber sie gehen dabei natürlich selber auch fremd, indem sie jeweils die Partnerin des anderen zu verführen versuchen. Bei Mozart ist es nun so, dass die Männer verschwinden, angeblich in den Krieg, und dann verkleidet wiederkommen. Serebrennikov macht das ganz anders. Die Männer gehen in den Krieg und sind angeblich tatsächlich tot. Das wird begangen mit einer Beerdigung, mit Kränzen, mit Särgen und mit einer Flamme für den unbekannten Soldaten. Die Frauen sind wirklich schwarze Witwen, die mit den Urnen rumlaufen. Und dann kommt die Verführung in Form von anderen Männern, Doubles, tätowierte Models, die dann zum Teil auch als Scheichs rumlaufen. Das Geld winkt. Die Frauen werden aber auch ganz aktiv aufgefordert, mal was Neues auszuprobieren. Bei all dem erzählt Serebrennikov dann einerseits die Geschichte der weiblichen Emanzipation, andererseits vom Krieg. Was heißt das eigentlich: Krieg?