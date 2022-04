Wie Kirchenaustritte die Gesellschaft verändern

Vereinzelt sieht man sie schon: entwidmete Kirchen, die nun Ferienwohnungen mit Altar oder Restaurants mit Buntglasfenstern beherbergen. Diese ehemaligen Gotteshäuser spiegeln die schwierige Situation der Bistümer oder Landeskirchen sichtbar wider. Aber das wird wohl erst der Anfang sein.

Mit den Gläubigen schwinden die Kirchensteuereinnahmen in nie gekanntem Ausmaß. Das ist auch deshalb gravierend, weil die Kirchen dem Staat durch ihr soziales Engagement und ihr Bildungsangebot eine Menge Arbeit und Kosten abnehmen.

"Soziales Engagement wird schwerer zu tragen sein"

Ließe das gezwungenermaßen nach, hätte also auch die Gesellschaft ein Problem. Stefan Reimers, Ständiger Vertreter des evangelischen Landesbischofs in Bayern: "Kirchen werden in dieser Gesellschaft immer mehr an Selbstverständlichkeit verlieren und immer mehr an missionarischer, an reflektierender, an einladender Kraft gewinnen müssen. Zunächst mal ist es also eine Herausforderung." Gleichzeitig bedeuteten die Kirchenaustritte aber auch eine Schwächung, denn:

"Ein guter Teil des hohen sozialen Engagements in dieser Gesellschaft wird von den Kirchen getragen. Und je weniger Finanzmittel, aber auch je weniger Menschen dahinterstehen, desto schwerer wird es, das zu tragen." Stefan Reimers, Ständiger Vertreter des evangelischen Landesbischofs in Bayern

Erzbistum München-Freising: Schließungen sind Sache der Träger

Zur Erzdiözese München und Freising und ihren kirchlichen Stiftungen gehören 24 Schulen und 446 Kindergärten. Hinzu kommen die Einrichtungen der Caritas-Verbände und Ordensgemeinschaften: Heime, Werkstätten, Beratungsstellen.

Generalvikar Christoph Klingan mag sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, hier den Rotstift ansetzen zu müssen, will es aber auch nicht ausschließen: "Ich weiß nicht, in welcher Zeitspanne, aber es ist sicher so, dass wir nicht alles, was wir bisher anbieten, in gleicher Weise auch künftig anbieten können."

Welches Altenheim oder welcher Kindergarten am Ende genau geschlossen würde, sei eine Entscheidung, die der jeweilige Träger selbst treffe. "Aber natürlich ist es ein nicht unwesentliches Steuerungselement, wenn wir dafür erhebliche Zuschüsse leisten."

Ausverkauf kirchlicher Immobilien?

Beide Kirchen betonen, soziale Angebote und Bildung seien das letzte, woran sie sparen wollten. Bleiben die Immobilien. Also deutlich weniger Kirchen mit ihren markanten Türmen in Bayerns Landschaft? Soweit soll es nicht kommen. Deshalb sei Kreativität gefragt, meint Generalvikar Klingan. Wenn beispielsweise ein Caritas-Zentrum in einem Gebäude einer Kirchenstiftung unterkommen könne und keine Räume mehr anmieten müsse, dann sei das schon ein Gewinn.

"Die vielen Gebäude im Besitz der Kirchenstiftungen, der Pfarreien können natürlich auch von anderen kirchlichen Einrichtungen genutzt werden. Und da ist noch viel Luft nach oben. Das haben, glaube ich, inzwischen auch alle verstanden, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Das können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr leisten." Christoph Klingan, Generalvikar im Erzbistum München und Freising

Krisennarrativ oder Chance?

Weniger als 50 Prozent Katholiken und Protestanten in Deutschland – das bedeutet nicht nur Sparprogramme bei den beiden großen Kirchen, sondern macht auch etwas mit der Gesellschaft selbst. Sie wird – je nach Sichtweise – freier oder beliebiger, vielfältiger oder zersplitterter.

Der Religionssoziologe Bernt Schnettler von der Uni Bayreuth will "das Krisennarrativ" jedenfalls nicht teilen: Denn Religion gehöre schließlich zum Menschsein dazu. "Wir nähern uns, selbst wenn wir noch weit davon entfernt sind, eher einer Situation an, wie sie in den Vereinigten Staaten ja schon seit mehreren Generationen herrscht, also der Assoziation von Religion mit privater Glaubensüberzeugung, die auch organisiert sein kann in ganz unterschiedlicher Form, also von kleinen Einheiten bis hin zu großen Organisationen."

In München hat die Dynamik der Kirchenaustritte zuletzt etwas nachgelassen. Für die Erzdiözese und die Landeskirche ein kleiner Lichtblick.