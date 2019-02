Wie Kateřina Tučková von der Zeitgeschichte erzählt

Für ihre Bücher wählt sich Kateřina Tučková – ein wenig nach der Art investigativer Journalisten – authentische Fälle aus, die sie dann mit großem Rechercheaufwand ausleuchtet. Um sie dann aber doch letzten Endes in eine fiktionale Form zu bringen. "Normalerweise hätte ich nun die Wahl, ob ich das Thema in journalistischer Weise behandle", sagt die Schriftstellerin im Interview. "Oder in literarisch fiktionaler Weise, etwa als Roman. Und ich wähle den Roman, weil ich da vollkommen frei bin. Ich möchte über historische Momente und Themen in der Form einer Erzählung schreiben."

Gegen das Schweigen

Im Falle des ersten Romans von Kateřina Tučková, veröffentlicht 2009, war das Thema der sogenannte "Brünner Todesmarsch". Als Reaktion auf die Greuel im von den Nazis errichteten Protektorat Böhmen und Mähren trieb man Ende Mai 1945 am Augustinerkloster 28.000 deutschstämmige Brünner zusammen und verjagte sie aus der Stadt. Frauen und ihre Kinder, sowie alte Männer hatten einen 55 Kilometer langen Weg bis an die niederösterreichische Grenze bei Pohrlitz zurückzulegen, zu Fuß und mit fast nichts bei sich.

Obwohl genaue Opferzahlen schwer zu ermitteln sind, werden es wohl um die 5.000 Menschen gewesen sein, die den rettenden Grenzübertritt nicht schafften und entweder vor Erschöpfung starben oder von den russischen und tschechoslowakischen Soldaten, die den Weg säumten, mit Gewehrkolben erschlagen wurden. Lange Zeit waren diese Greueltaten totgeschwiegen worden. Bezeichnenderweise musste eine Autorin der jungen Generation kommen, um das zu ändern. Kateřina Tučkovás Roman "Gerta, das deutsche Mädchen" wurde ein großer Erfolg in Tschechien und löste lebhafte Diskussionen aus. Mittlerweile bekennt man sich zu seiner historischen Verantwortung. Seit 2005 erinnert ein alljährlicher „Marsch der Versöhnung“ an die schrecklichen Vorkommnisse, Autorin Tučková gehört zu den Initiatoren dieser Gedenkveranstaltung.