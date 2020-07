Wie Kardinal Marx' Buch "Freiheit" überraschend aktuell wurde

"Freiheit" - unter diesem Titel hat der Kardinal Reinhard Marx jüngst ein Buch geschrieben. Welchen Wert hat Freiheit in der Menschheitsgeschichte, in der Welt der Bibel und nun unter den Vorzeichen der Pandemie? Darüber sprach der Erzbischof von München und Freising Donnerstag Abend in der Katholischen Akademie - zum ersten Mal auch wieder im Austausch mit real anwesenden Gästen.

Freiheitseinschränkungen wegen Corona?

Es dauerte keine fünf Minuten, da drehte sich das Gespräch bei der Buchvorstellung schon um Corona – und die Frage, ob die Freiheitseinschränkungen rechtmäßig waren: im Großen und Ganzen ja, findet der Kardinal:

"Manchmal war ich auch nicht zufrieden, da hab ich auch geschrieben an die Regierung. Zum Beispiel war für uns wichtig, dass der Mundschutz möglichst bald auch in der Kirche wenigstens fällt." Kardinal Reinhard Marx

Das Buch hat der Erzbischof schon vor der Corona-Pandemie geschrieben, die habe manchen Menschen jetzt Grenzen aufgezeigt, so Marx. Ihn treibe die Sorge um, dass die Spannungen in der Gesellschaft steigen könnten, wenn manche erst nach und nach realisierten, dass ihre "Lebenspläne endgültig vorüber sind".

Betrachtung aus christlicher Perspektive

Das Buch "Freiheit" ist weniger eine philosophische Einführung, sondern eher eine Betrachtung des Themas aus christlicher Perspektive. Für Marx steckt in der biblischen Botschaft die Kraft der Befreiung des Menschen aus ungerechten Verhältnissen und Unterdrückung, angefangen bei Genesis: "Die Idee, dass alle Menschen gleich sind, ist eine Idee der Schöpfungsgeschichte. Alle Menschen sind von gleicher Würde: Mann, Frau, Schwarz, Weiß. Das ist die größte Revolution, die jemals auf Erden ausgesprochen wurde."

Freiheit ist nicht Autonomie – das wiederholt Marx immer wieder im Laufe des Abends, ein Mensch, der aus freien Stücken Bindungen eingeht und liebt – der vollende die Freiheit. Wer Freiheit dagegen nur als Möglichkeit versteht, vor mehreren Optionen stehen zu bleiben und sich nie zu entscheiden, denke zu kurz.

Selbstkritischer Blick auf Kirche

Selbstkritisch blickt Marx dabei auf das Verhältnis der Kirche zu Freiheit. Es sei ein langer Weg gewesen zur Erkenntnis, dass der Einzelne auch frei über sein Gewissen und seinen Glauben entscheiden kann, so Marx. Papst Gregor XVI. habe noch 1832 die Religionsfreiheit als einen "pesthaftesten Irrtum" bezeichnet. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil kam die Wende.

In der Kirche solle sich Freiheit am partnerschaftlichen Miteinander zeigen, skizziert Marx seine Vision des Katholischen, man müsse mit dem Männerbündischen brechen, gemischt-geschlechtliche Teams in der Seelsorge und mehr Frauen in Verantwortungspositionen einsetzen. Frauen als Priesterinnen sieht Marx zwar nicht, trotzdem dürfe Kirche keine Männerkirche mehr sein.

"Dass wir in einer Runde sitzen, in der keine Frauen anwesend sind, wo nicht wirklich andere Perspektiven mit hineinkommen, das wäre - meine ich - nicht zukunftsweisend." Kardinal Reinhard Marx