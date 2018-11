Wie junge Juden mit Antisemitismus umgehen

Es sind Erfahrungen, die meist in keine Polizeistatistik einfließen. Nicht jede Form von Antisemitismus wird zur Anzeige gebracht. Juden in Deutschland erleben immer wieder Beschimpfungen oder antisemitische Ressentiments in ihrem Alltag. Die Bloggerin Juna Grossmann und der Schüler Natan Bilga berichten von ihren Erfahrungen. Natan Bilga bereitet sich gerade auf das Abitur vor. Er will Politikwissenschaften studieren, In seiner Freizeit tritt er als Standup-Comedian auf.

"Ich war im Fußballverein in Pasing, da war ich in einem Alter, wo es ganz normal war nachzufragen, wo kommst du her? Wer sind deine Eltern? Relativ fix, nachdem ich das öffentlich erzählt habe, dass ich jüdisch bin, meine Eltern jüdisch sind, war ich eben in unserer Jugend der Jude. Ich habe bei den meisten verstanden, dass da kein böser Hintergedanke ist, das waren kleine blöde Jungs, mit der Zeit ist es so passiert, dass Einzelpersonen dabei waren, die das wirklich gedacht haben. Da bin ich aus dem Verein raus. Das war mir einfach zu blöd." Natan Bilga

Die Sprache hat sich verändert

Juna Grossmann lebt in Berlin und ist Buchautorin. Gerade hat sie ein Buch über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus geschrieben.

"Ich hatte so einen Fall an meinem Arbeitsplatz, als der Winterdienst nicht richtig funktionierte, da beschwerte sich eine Frau und erklärte dann im Laufe des Gespräches – weil wir eine Städtische Einrichtung sind, und der Staat hat ja kein Geld, und die Stadt gibt auch nichts, weil die ganzen Juden ja vom Staat leben und Entschädigungen kriegen- also man muss gar nicht jüdisch sein, um das zu erleben, die Frau hat nicht gewusst, dass ich Jüdin bin." Juna Grossmann

Auch 70 Jahre nach Ende der NS-Diktatur gehört Judenhass zum Alltag vieler Juden dazu. Die aktuelle politische Entwicklung tut das ihre dazu, sagen Natan Bilga und Juna Grossmann. So manch antisemitischer Spruch sei heute wieder salonfähig. Alte Stereotype kämen wieder. "Ich denke an das Mahnmal der Schande, oder den Vogelschiss deutscher Geschichte, dass diese Personen dann die Plattformen bekommen, man sieht das im Fernsehen und denkt sich, wenn der das so ausdrücken kann, dann werde ich das auch", so Bilga.

Jüdisches Leben ist mehr als die Angst vor Antisemitismus

Beim Thema Antisemitismus berichten Medien vor allem über physische Übergriffe, sagt Juna Grossmann. Der alltägliche verbale Antisemitismus werde dabei nicht wahrgenommen - die Beschimpfung, die Schmähung, die Bedrohung. Antisemitismus, das fängt bei dem blöden Spruch, dem Stereotyp, das reproduziert wird. Natan Bilga sagt von sich, dass er ein dickes Fell habe. Vieles lasse er an sich abprallen. Er hat das Gefühl, oft werde der Eindruck vermittelt, Juden seien die ganze Zeit ängstlich. Jüdisches Leben bestehe nur aus Angst vor Antisemitismus. Es sei aber weit mehr.

Natan Bilga will die Gesellschaft mitgestalten. Deshalb engagiert sich in dem Projekt Youth Bridge der Europäischen Janusz-Korczak-Akademie. Hier trifft er sich mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturen. Gemeinsam wollen sie Brücken bauen für mehr Verständnis und Toleranz.