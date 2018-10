Wie Inger-Maria Mahlke in "Archipel" die Vergangenheit aufrollt

Auch wenn es eigentlich strengstens verboten ist: Bei diesem Roman, der selbst alle Regeln der chronologischen Erzählung auf den Kopf stellt, darf man vielleicht mit dem Ende beginnen. Mit der Silvesternacht im Jahr 1919, in der Julio zur Welt kommt. Kein Wunschkind, eher das ungewollte Nebenprodukt eines Heimatbesuches, bei dem Augusto, Student aus Madrid, Olga kennen lernte. In Gedanken war Augusto anderswo – bei der frechen Nichte der Bäckerin, die hin und wieder im Geschäft geholfen hatte. Nur war die gerade nicht greifbar, sodass er stattdessen einer anderen Küsse abtrotzte, Olga.

"Das Telegramm, das ihn vier Monate später in Madrid erreicht, besteht aus drei Worten: Sofort nach Hause." Aus "Archipel"

Sechs Wochen später ist Augusto verheiratet, vier Monate später Vater, das Examen macht er im Sommer drauf. Und alles wäre vielleicht gut gegangen, hätte nicht unten, am Anfang der Calle Herradores, die Bodega aufgemacht. Mindestens zweimal am Tag kommt Berta seitdem an seinem Fenster vorbei, und jedes Mal löst sich ein Stückchen von Augusto und geht mit ihr mit. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und Olga liegt in den Wehen.

Zukunft: ein weites Feld

Wenige Kilometer von Augusto entfernt feiern die Moores Silvester, eine andere Familie mit anderen Zwängen, anderen Hoffnungen. Doch zum Jahreswechsel lässt Inger-Maria Mahlke sie alle dasselbe sagen: "Auf die Zukunft". Roman Ende. "Zukunft ist ein Wort, das immer Weite suggeriert, ein weites Feld," erzählt Mahlke. "Aber wenn wir uns umdrehen, gucken wir in die Zukunft von gestern, also in die Vergangenheit. Und wenn man sich überlegt, auf welchem Weg man selber an den Punkt gelangt ist, an dem man gerade ist, hat man immer das Gefühl, der ist sehr schmal gewesen. Das heißt, das, was, wenn es vor einem liegt, riesig wirkt, ist, wenn man zurückblickt, sehr schmal. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der dieses Ende machen soll: Es heißt da ja auch – unendlich wie das Meer liegt die Zukunft vor uns und das Kapitel heißt: das kleine Meer."

Zukunft: im Rückblick ein schmaler Pfad

Die Zukunft und die schmalen Pfade dorthin kennt der Leser da bereits. Denn Mahlke erzählt rückwärts, startet nicht im Jahr 1919, sondern 2015: mit Rosa, der Enkelin von ebenjenem Julio, der in der Silversternacht 1919 geboren wurde, die verwandt ist mit beiden Familien, die damals auf die Zukunft angestoßen hatten. Mit Rosa begibt sich der Leser in die Romanwelt, er steigt mit ihr aus dem Flugzeug, betritt ihre Heimatinsel: Teneriffa, und erinnert sich an ihren Studienort, Madrid.

"Verzweifelt würde Rosa sagen, wenn man sie fragen würde, wie es in Madrid war, alle seien verzweifelt gewesen. Alles schon da gewesen, und auch das bereits bearbeitet, nichts mehr besonders und die Kategorie besonders sowieso nicht tragfähig. Verzweifelt und nur damit beschäftigt, sich selbst abzusuchen. […] Zu ähnlich, nicht anders, nicht genug, ist alles, was die meisten finden, und Angst, viel Angst. Was ist noch möglich, wenn alles möglich ist?" Aus: "Archipel"

Mahlkes Roman kann man als Antwort auf diese Unsicherheit verstehen, die vielleicht jeden Menschen begleitet, der wie Rosa Anfang des 21. Jahrhundert "irgendwas mit Kunst" macht. Ein gelungenes Spiel mit der Form ist dieser Roman: Fragen des Spannungsaufbaus, der Informationsvermittlung stellen sich wegen der Anlage des Textes neu, Nebenfiguren werden überraschend zu Hauptfiguren und Rosa, die erste Identifikationsfigur des Lesers, verschwindet schnell wieder, nachdem der Roman von ihr ausgehend die Geschichten ihrer Ahnen erzählt: private wie politische Geschichten.

Mahlke folgt hier einem Teil der spanischen Historie, der ihr nicht fremd sein dürfte. Ihre Mutter ist während der Franco-Diktatur auf Teneriffa großgeworden, die Großeltern waren Zeugen des spanischen Bürgerkriegs, eine Tatsache, die für Mahlke erst sehr spät bedeutend wurde, wie sie erzählt: Mit den deutschen Großeltern habe sie oft über das Dritte Reich, den Holocaust und was sie gemacht hätten, verhandelt. Aber erst "mit 40 Jahren ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich meine spanischen Großeltern eigentlich nie gefragt habe, wie das war mit dem Bürgerkrieg und wie sie durch diese Zeit durchgekommen sind."

Unorthodox geschrieben, sorgsam organisiert

Richtig schätzen lernt man diesen Roman erst beim zweiten Lesen: Wenn man all die Andeutungen bemerkt, mit der die Autorin schon auf Figuren hingearbeitet hat, die später wichtig werden, wenn man feststellt, wie sorgsam dieser Roman organisiert ist, ein Roman, der nach eigenen Regeln verlangt. Die erste Lektüre hat dafür einen anderen Reiz: Selten bemerkt man, wie sehr das eigene Lesen doch Konventionen folgt, der vermeintlichen Sicherheit, die Spielregeln zu kennen, nach denen sich Nebenfiguren von Protagonisten absetzen, nach denen Beschreibungen mal dem atmosphärischen Hintergrund dienen, mal bedeutungstragendes Element sind. Solche Routinen helfen einem in diesem Roman nicht weiter – weiterlesen sollte man aber unbedingt.

„Archipel“ von Inger-Maria Mahlke ist im Rowohlt Verlag erschienen.

Der Roman wurde gestern mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und ist für den Bayerischen Buchpreis nominiert.

