Wie im Korsett: Das Leben von Heinrich Vogeler als Dokumentation

Heinrich Vogelers Lebensgeschichte zählt zu den reichhaltigsten Künstlerviten in Deutschland: Bremer Fabrikantensohn, geboren vor 150 Jahren im Dezember 1872, studiert Kunst in Düsseldorf, zieht mit seinen Künstlerfreunden auf der Suche nach dem ursprünglichen Leben in das Moordorf Worpswede, nimmt sein sehr junges, blondes Modell Martha zur Frau. Er wird der beste Freund des Dichters Rainer Maria Rilke und der Prinz des deutschen Jugendstils. Romantische, wunderschöne Gemälde, Buchillustrationen und Graphiken. Entwurf von Besteck, Möbeln, sogar ganzen Inneneinrichtungen. Großer Erfolg. Doch: Nach der Geburt von drei Mädchen trennt sich seine Frau Martha von ihm. Lebenskrise. Vogeler wird Kriegszeichner im Ersten Weltkrieg. Trauma. Aufenthalt in der Nervenklinik. Er wird, auch aufgrund seiner großen Prominenz, wieder entlassen und: überzeugter Kommunist. Sein Haus, der Barkenhoff in Worpswede, wird eine Kommune. Vogelers sogenannte "Komplexbilder" entstehen, ein plakativer Mash-Up aus angeschnittenen Arbeiterköpfen, Eisenbahnen und Brücken in prismatischen Blöcken, gemalt unter dem Eindruck des italienischen Futurismus. Der Sozialistische Realismus interessiert Vogeler nie, viel zu langweilig! Er emigriert bereits 1931 in die Sowjetunion, nach Moskau. Dort: Zweite Heirat, ein Sohn. Als Deutschland Russland überfällt, wird Vogeler ins Exil nach Kasachstan verbannt, wo er 1942 jämmerlich verhungert. Was für ein Filmstoff!