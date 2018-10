Wie im Film "Girl" eine Transgender-Frau ihre Dämonen besiegt

Weiß, das ist die Farbe der Unschuld, der Reinheit. Eigentlich. Aber wenn sich Lara ihre nackten Füße fest mit weißem Tape-Band abklebt, ist dieses wenige Stunden später blutverschmiert. Denn ihr Traumberuf, er hat Schattenseiten: Lara ist Ballettschülerin an der renommiertesten Akademie Belgiens. Sie ist zur Probe aufgenommen. Acht Wochen hat sie Zeit, zu beweisen, dass sie den Anforderungen gewachsen ist. Und die sind ein Stück weit höher als bei ihren Mitschülerinnen.

Auch ihren Penis klebt sie ab

Die 16-Jährige wurde im Körper eines Jungen geboren, entsprechend anders verlief ihre bisherige Ausbildung, das Training der Muskelgruppen, die Stellung der Füße. Aber für ihren Traum ist Lara bereit, alles zu geben. Also trainiert sie verbissen, unterdrückt den Schmerz und akzeptiert die kaum abheilenden Wunden an ihren Füßen ebenso wie die an ihren Genitalien. Denn auch ihren Penis klebt sie mit weißem Tape ab. So fest wie nur möglich zwingt sie ihn an ihren Unterleib, damit er sich ja nicht unter der hautengen Trainingskleidung abzeichnet. Die Schmerzen, die sie beim Entfernen des Tapes hat, möchte man sich nicht vorstellen. Aber sie werden bewusst forciert, denn die Kamera hält auf Laras Lendenbereich, auf ihr Gesicht und die Tränen, auf ihren Körper, der sich unter der Anstrengung windet.