Wie Hip-Hop Leben verändert: Alouns Weg aus der Kriminalität

Das Hasenbergl im Münchner Norden war Alouns Revier. Jahrzehntelang war das Viertel ein sozialer Brennpunkt. Mit wenig Geld und kaum einer Perspektive wächst Aloun hier auf. Als Jugendlicher hängt er mit seinen Kumpels ab, irgendwann fängt er an zu klauen.

"Alle waren ein bisschen kriminell"

"Leute ziehen, haben wir immer gesagt." Aloun erinnert sich an die Zeit mit seinen Schulkameraden. "Dir hat ein Pulli gefallen oder eine Mütze, dann hast die Mütze oder den Geldbeutel von demjenigen genommen. Die wussten, wir waren immer so zehn Leute, und konnten auch nichts machen." Irgendwann gehen seine Freunde einen Schritt weiter. "Einer hatte die Idee, dass man in Häuser einbricht, Geld und Schmuck klaut. Da war ich raus."

Schon früh ist Aloun klar, er will weg, weiß nur noch nicht wie. "Ich dachte echt, dass ich hier bleibe. Es war schwer wegzukommen, weil der Alltag und der Freundeskreis hier war. Alle waren so ein bisschen kriminell." Alles soll sich ändern, als Aloun den Hip-Hop entdeckt. Graffiti begeistert ihn. Die Szene trifft sich im Jugendzentrum Zeugnerhof. Hier probieren sich Sprayer, Breakdancer und Rapper aus. Irgendwann steht auch Aloun vor der Tür.

"Ich habe an ihn geglaubt"

Astrid Weindl, die frühere Sozialpädagogin am Zeugnerhof, sieht Potential in Aloun. "Ich habe ihn als zurückhaltend erlebt, höflich und bescheiden." Aloun beginnt mit dem Breakdance. Er trainiert hart, tanzt bei Straßenshows auf dem Marienplatz, fährt zu Breakdance-Wettbewerben in ganz Europa und hat Erfolg. "Durch das Wachsen und durch die Stellung in dieser Sparte ist er immer mehr aus sich heraus gegangen", sagt Astrid Weindl. "Ich habe wirklich an ihn geglaubt."

Es gelingt, was Aloun nie gedacht hätte: Er verdient Geld mit dem Tanzen. Doch mit dem Erfolg kommen auch die Drogen in sein Leben. Mit 17 fängt er an zu kiffen. "Ich war so vertieft in diese Drogenwelt", erinnert sich Aloun, "für mich war nur klar, ich muss Zeug besorgen, um abzuschalten. Ich war eigentlich schon längst raus aus dem Breakdance. Das war so anstrengend."

"Hip-Hop ist eine Lebenseinstellung"

Trotzdem hält er am Tanzen fest. Er unterrichtet Jugendliche im Breakdance. Das gibt ihm Struktur im Alltag. Und er merkt, dass es ihm liegt, Kinder und Jugendliche zu trainieren, ihnen eine Perspektive zu geben. Für Breakdance brauche es viel Selbstdisziplin, so Aloun. "Du bist stundenlang im Trainingsraum und trainierst einen Move." Es gehe um vollen Körpereinsatz, sich hinzugeben und für die Kunst zu leben.

Hip-Hop sieht Aloun als Lebenseinstellung, bei der es darum gehe, aus wenig viel zu schaffen. Das versucht er heute anderen jungen Leuten zu vermitteln. Bei Benni war er erfolgreich. "Aloun hat mir mein Rettungsboot gegeben", sagt Benni, der heute selbst Tanzlehrer ist. "Er hat gesagt, mach das mit dem Tanzen. Mach, was du liebst. Alles, was du liebst, hat Hoffnung."

"Meine Freunde von damals waren alle im Gefängnis"

Heute hat Aloun ein eigenes Tanzstudio. Wegen Corona produziert er zur Zeit vor allem Online-Tutorials. Der Vater von drei Kindern sprayt immer noch und bietet in seinem Studio auch Graffiti-Kurse an. "Meine Freunde und Mitschüler von damals waren alle schon mal im Gefängnis", sagt Aloun. "Sie sind nicht mehr wiederzuerkennen. Deshalb bin ich so glücklich und stolz, das zu machen, was ich immer wollte."

Im Hasenbergl wird Aloun inzwischen auf der Straße erkannt und angesprochen. Er wurde nicht kriminell, sondern, dank Hip-Hop und Graffiti, ein Vorbild. "Ich muss es weitergeben an die Jugendlichen, einfach zeigen, du kannst alles schaffen im Leben – wenn ich es mit Breakdance schaffe, meine Familie zu ernähren. Vielleicht ist das ein Segen."