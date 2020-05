Wie Hans Baluschek den Spagat zwischen Gosse und Salon schaffte

Hans Baluschek studierte Malerei an der Berliner Hochschule der Bildenden Künste und war eines der ersten Mitglieder der Secession. Die Künstlervereinigung setzte sich ab von der herrschenden Auffassung der Akademien, denen die Heldendarstellung der Historienbilder als Ideal galt. Baluschek malte anders...

Perfide Machtstrukturen der Kaiserzeit

...etwa auf dem Bild "Malschule" von 1894: Mit niedergeschlagenen Augen steht die junge Frau da und knöpft schamhaft ihr Mieder auf. Hinter ihr leuchtet die Glut des Kanonenofens, draußen liegt Schnee. Im Vordergrund beobachten Männer im Anzug das Schauspiel und rauchen genüsslich Kringel in die Luft. Die Herren sind angehende Künstler, die halb entkleidete Frau das Modell. Baluschek malte die Szene kurz nach seinem Studium. Sie zeigt das feine Gespür des jungen Künstlers für das Ungleichgewicht einer Situation, erklärt Kurator Fabian Reifferscheidt: "Dadurch entsteht eine ganz perfide Machtstruktur innerhalb des Bildes, die so eine Bedrohung auch darstellt. Wie Hyänen, die ihr Opfer in die Ecke gedrängt haben. Und dadurch hat er ein Gegensatzpaar, das er als stilistische Strategie gerne anführt: Das Zusammenführen von Gegensätzen. Das ist nicht nur männlich und weiblich, sondern auch arm und reich."