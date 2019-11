Wie hängen Rechtspopulismus und Globalisierung zusammen?

Cornelia Koppetsch ist Soziologin, spezialisiert auf politische Gesellschaftsfragen und Professorin an der Technischen Universität in Darmstadt. Seit diesem Sommer ist sie ein Star. Kaum eine Zeitung oder Sendung, die nicht über sie berichtet oder ein Interview mit ihr geführt hätte. Denn Cornelia Koppetsch legt eine hochaktuelle Studie vor mit dem Titel "Die Gesellschaft des Zorns".

Die Moral der Mitte muss sich neu orientieren

Koppetschs Analyse erklärt, warum die Krisensymptome der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen nicht zu einem Linksruck in der Gesellschaft führten, sondern vielmehr zum Aufstieg von Rechtspopulisten. Lange Zeit habe es so ausgesehen, als formiere sich eine neue linke Protestbewegung, etwa mit Occupy Wall Street, so die Soziologin. "Was man aber, glaube ich, nicht ausreichend berücksichtigt hatte bei dieser Frage war, dass es für die meisten Menschen gar nicht so sehr ums Ökonomische geht, bei dem, was sie im Moment als soziale Deklassierung erfahren, sondern um etwas, was mit Machtverlust, Einflussverlust, sozialen Demütigungen oder auch beschleunigten Modernisierungskrisen zu tun hat."

Für Koppetsch hat die Globalisierung eine Situation erschaffen, in der sich viele Menschen kulturell entfremdet fühlen. Und auch in gewisser Weise zurückgesetzt, weil sie eben glauben, dass ihre Werte, die bisher gegolten haben, keine Gültigkeit mehr haben: Werte wie Fleiß, Disziplin, Leistungsbereitschaft, Opferbereitschaft, Loyalität, "all diese Bestandswerte, die die Moral der Mitte lange Zeit geprägt haben", wie die Soziologin es formuliert. Und die nun zunehmend abgelöst werden durch kulturkosmopolitische Werte: "Diversity, durch Öffnung gegenüber Minderheiten und Öffnung auch von Grenzen und von ganz anderen Habitusmustern, die für manche Leute nicht mehr erreichbar scheinen."

Die Dagebliebenen gegen die Nirgendwos

Es geht also um Optionen und Chancen, Lebensgefühle, Daseinskonzepte und Deutungsmacht. Die einen surfen auf den Schaumkronen des Wandels, die anderen haben das Gefühl, sie kommen in der Welle um. Zwei Kulturen – der englische Publizist David Goodhart nennt sie "Somewheres" im Sinne von Dagebliebenen und "Anywheres" im Sinne von Nirgendwos. Cornelia Koppetsch indes spricht von liberalen, kosmopolitischen Gruppen, die von ihrer kulturellen Überlegenheit überzeugt sind und durch das Bildungssystem deutlich machen, welche kulturellen Güter man besitzen muss, um zur herrschenden Klasse zu gehören.

Es sind die Agenten der Weltläufigkeit und Mehrsprachigkeit, multi-, inter- und transkulturell unterwegs, beseelt von offenen Lebenseinstellungen, die, so die Soziologin, aller Welt vorschreiben, wie sie zu leben hat. Es greifen andere, "kulturkosmopolitische Codes wie Flexibilität, kulturelle Allesfresserei, Diversity, Sprachen, transnationale Bildungsgüter, Auslandsaufenthalte, Kontakte in die ganze Welt." Das sei zentral geworden – und "genauso exklusiv wie früher die bildungsbürgerlichen Milieus auch waren."