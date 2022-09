Wie gut ist der Oscar-Kandidat "Im Westen nichts Neues"?

"Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie. Auf in den Kampf! Für Kaiser, Gott und Vaterland!" Mit diesen martialischen Worten beginnt der Film "Im Westen nichts Neues". Vor einer Gruppe von Abiturienten spricht der Publizist und Zentrumspolitiker Matthias Erzberger. Später wird er mit den Franzosen die Kapitulation verhandeln, womit der Krieg an der Westfront und damit auch dieser Film enden wird. Dazwischen liegen gut zwei Stunden Feldzug, Kampf und Gefecht, Detonationen, Materialschlacht, Hunger, Kälte und Tod.

Es sind solche chauvinistischen Reden, die junge Männer euphorisch in die Schlacht ziehen lassen. Dort angekommen aber werden sie schnell eines Besseren belehrt. Manchen wird ein Bein weggerissen, andere verbrennen im Feuer der Flammenwerfer, werden von Panzern überrollt oder schlicht erschossen. Dieser Film zeigt über zwei Stunden lang das Leid und die Angst des Schützengraben-Horrors.

Sehr konventioneller Anti-Kriegsfilm

Regisseur Edward Berger stellt diese Grausamkeit des Krieges in allen Details aus. Das ist durchaus typisch für das Genre des Anti-Kriegsfilms – sei es über den Zweiten Weltkrieg, über Vietnam oder auch den Ersten Weltkrieg. Inhaltlich Neues weiß Berger dem dabei nicht hinzuzufügen und auch formal bleibt sein Film leider ziemlich konventionell. Zwar ist der Look selbstbewusst, protzt mit viel historischer Ausstattung und vor allem mit dem spektakulären 120.000 Quadratmetern Set in Tschechien, das aufwändig zu einem Schlachtfeld umgestaltet wurde. Auch dröhnen ein paar Heavy-Metal-Gitarrenriffs durch die Handlung, wodurch immerhin der Soundtrack bisweilen modern anmutet.

Und es gibt zudem durchaus ein paar Bilder von Kameramann James Friend, die irritieren können oder sollen, indem sie das Elend der einfachen Soldaten mit der Schönheit der umkämpften Front kontrastieren, wenn diese nachts von herabsinkender Leuchtspurmunition zauberhaft illuminiert wird. Auf den ersten Blick möchte man also sagen: Kamera, Schnitt, Schauspieler – alles gut. Doch was dem Film wirklich fehlt, ist eine eigenständige Haltung oder zumindest ein Stil, der sich vom Erwartbaren löst. So bedienen etwa viele Dialoge einfach nur das Klischee von der Verzweiflung und Schrecken im Unterstand.

Weniger Worte hätten gut getan

Immer wieder wünschte man sich, es würde gar nicht oder zumindest viel weniger gesprochen in diesem Film. Oft bräuchte es keine Worte. Die Schauspieler tun einem dann leid, sie müssen gewissermaßen für die pazifistische Botschaft des Dramas in die Schlacht ziehen. Dabei ist Felix Kammerer, der neue Jungstar des Wiener Burgtheaters, als Protagonist überzeugend. Vor allem seine Szenen, die er mit seinem von Albrecht Schuch gespielten Soldatenkumpel teilt, sind berührend.

Edward Berger und sein Drehbuchteam haben ihren Film um ein paar reale, im Roman von Erich Maria Remarque nicht vorkommende Figuren ergänzt. Etwa um den oben schon erwähnten, deutschen Verhandlungsführer Matthias Erzberger, der von Daniel Brühl gespielt wird. Doch der taucht nur am Rande auf und konterkariert am Ende die tödliche Logik des Krieges allzu eindeutig. Ihn hätte man als historisch höchst ambivalente Figur im Zwiespalt zwischen Sinn und Zweck eines Feldzuges mehr in den Mittelpunkt stellen und so den Roman von Remarque wirklich erweitern können. So muss man auf die Frage, ob man sich "Im Westen nichts Neues" anschauen soll, antworten: nicht zwingend.