Wie "Golden Twenties" die Melancholie der Adoleszenz einfängt

Ratschlag reiht sich an Ratschlag, Tiefschlag an Tiefschlag. Flucht? Aussichtslos. All das ist so lebensnah, unaufgeregt und treffsicher erzählt, dass sich der Zuschauer unwillkürlich ans eigene Mittzwanziger-Lebensabschnittschaos erinnert. Was auch an der losen Handlungsabfolge liegt. "Golden Twenties" wird in Episoden erzählt, die mehr nebeneinander verlaufen, als aufeinander aufzubauen. Vieles wirkt skizzenhaft, manchmal wie ein Tagebucheintrag, in dem Gefühl über Struktur steht. Und genau so ist die Geschichte von Ava auch entstanden, erzählt Regisseurin und Drehbuchautorin Sophie Kluge: "Die ist tatsächlich sehr intuitiv entstanden. Ich hatte die Figur, ich hatte den Ort, ich hatte die Wohnung. Ich wollte dieses Gefühl, dass jemand nach Hause kommt, an einen Ort, den er eigentlich gut kennt und sich dort fremd fühlt. Und damit habe ich angefangen und dann bin ich mit ihr einfach auf die Reise gegangen und habe geschrieben."

Ein Hauch von Alexander Kluge

Hier und da scheinen in der Geschichte Parallelen zu Sophie Kluges eigener Biographie auf. Auch sie hat am Theater gearbeitet, auch sie hat vergleichsweise exzentrische Eltern, die im Kulturbereich arbeiten. Und manchmal – etwa bei einem Familienstreit über Trotzki, Menschen und die Definition persönlicher Interessen – glaubt man, ihren Vater herauszuhören, den deutschen Autoren und Essayfilmer Alexander Kluge.

"Golden Twenties" sei jedoch garantiert keine verfilmte Nabelschau, so Kluge. Sie habe in erster Linie eine realistische Heldin schaffen wollen. Eine stille Kämpferin, die lernt, indem sie ihr Umfeld beobachtet und Schlüsse daraus zieht. Weit wichtiger als Avas Vater ist dann auch der altersweise Nachbar vom Balkon gegenüber, gespielt von Blixa Bargeld. Er ist der einzige, der es schafft, Ava ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und wenn er beim Blumengießen den ersten Vers aus Schuberts "Winterreise" anstimmt und "Fremd bin ich eingezogen / fremd zieh ich wieder aus" singt, liegt das Kondensat von "Golden Twenties" in der Luft: der existenzielle Schmerz des Menschen, der durchs Leben wandert und von der Hoffnung getrieben ist, es eines Tages zu meistern.