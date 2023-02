Wie gerecht ist die Bezahlung an Bayerns Theatern?

Unterschiedliche Situation für Freie und Festangestellte

Von der Maske über die Werkstätten werden Hausangestellte in den städtischen und staatlichen Theatern in Bayern nach Tarif bezahlt. Das muss nicht üppig ausfallen, orientiert sich aber an den Verträgen des öffentlichen Dienstes. Für freie, künstlerisch Beschäftigte, die von der GDBA vertreten werden, gelten diese Bedingungen nicht, so Lisa Jobt: "Die haben bis vorgestern eine Mindestgage von 2.000 Euro brutto bekommen. Der Rest war Verhandlungssache. Und während die KollegInnen im öffentlichen Dienst Zuschläge bekommen für Samstagsarbeit oder Feiertagsarbeit, die steuer- und sozialabgabefrei sind, bekommen die künstlerisch Beschäftigten keine Zuschläge. Und jetzt haben wir als Gewerkschaft eine 35 Prozentige Steigerung der Mindestgage verhandelt. Das ist ein historischer Etappensieg. Diese Gagen sind jetzt auch dynamisiert. Das gab es vorher auch nicht."

Freie Szene weiter ohne Absicherung

Betrachtet man die freie Theaterszene, ergibt sich noch ein anderes Bild. Hier sind die Gagen reine Verhandlungssache. Zwar gibt es hier eine Honoraruntergrenze, die sich an der Einstiegsgage orientiert. Aber Projektanträge von freien Theatergruppen werden in vorauseilendem Gehorsam oft sehr knapp und niedrig kalkuliert, damit sie größtmögliche Chancen auf Förderung haben. Theater an der Grenze zur Selbstausbeutung. Im Stadttheater Erlangen sei man besser aufgestellt, so Intendantin Katja Ott: "Natürlich würde ich gerne dem einen oder anderen so oder so besser bezahlen wollen. Aber das war schon immer so, weil wir ein kleines Haus sind. Das hat nichts mit der aktuellen Lage zu tun."

Geht Theater ohne Selbstausbeutung?

Man hat noch nie Theater ohne Selbstausbeutung gemacht“, erklärt die Erlanger Intendantin Katja Ott. "Keine Gage an kleinen oder mittleren Häusern ist auch nur im Ansatz mit der Bezahlung in der freien Wirtschaft zu vergleichen." Theater als Selbstausbeutung? Darin stecke eine große Portion Wahrheit, glaubt auch Daniel Veldhoen von den Münchner Kammerspielen: "Wenn nach einem Acht-Stunden Tag dann die gute Idee kommt, dann will man doch noch mal zwei Stunden weiterarbeiten und dann läuft die Stechuhr quasi ab und wir bleiben trotzdem zusammen. Und das lässt sich immer schwer in Zeit und Geld aufwiegen." Aber: "Inzwischen gibt es viele Initiativen, die versuchen, diesem Spagat irgendwie Herr zu werden und hier eine andere Gerechtigkeit herzustellen. Sicherlich ein Projekt, was wir gemeinsam auch mit unserem Ensemble, mit den Künstlerinnen und Künstlern, die hier im Haus arbeiten, versuchen weiterzudenken."