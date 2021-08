Wie geht's nach dem Rücktrittsangebot weiter, Kardinal Marx?

Nachdem Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs im Juni unerwartet schnell zurückgewiesen hat, will Kardinal Reinhard Marx nicht einfach so weitermachen als sei nichts geschehen. Im Juli schreibt er in einem Hirtenwort an die Gläubigen im Erzbistum München und Freising, dass er die Entscheidung des Papstes im Gehorsam akzeptiere und dass er jetzt ein neues JA zu seinem Auftrag als Erzbischof sage und um das Gebet aller Gläubigen bitte. Er mahnt Reformen an, Erneuerung in und für die Kirche, betont aber gleichermaßen die Einheit der Kirche, die gewahrt werden müsse. Ein Satz macht allerdings stutzig: Es könne durchaus sein, dass er, "wenn sich eine neue Situation ergibt oder veränderte Umstände, die seinen Dienst grundsätzlich in Frage stellen, zum Wohl der Kirche seinen Amtsverzicht erneut anbieten werde." Was steckt dahinter?

Missbrauchsdelikte wurden systematisch vertuscht

Im Herbst 2021 soll das zweite Missbrauchs-Gutachten veröffentlicht werden, das das Erzbistum München und Freising bei der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zur weiteren Aufarbeitung von Missbrauch in Auftrag gegeben hat. Bereits im ersten Gutachten waren 2010 erschütternde Fakten bekannt geworden. Über 13.000 Personalakten wurden damals durchgesehen.

Das Ergebnis: Die Missbrauchsdelikte wurden systematisch vertuscht, Beweise vernichtet. Zwischen 1945 und 2009 wurden im Erzbistum München und Freising über 360 Menschen Opfer von Missbrauch.159 Priester sind auffällig geworden. Die Opfer wurden ignoriert, die Delikte bagatellisiert. Kardinal Reinhard Marx steht 2010 zu den Fehlern. Namen von Verantwortlichen wurden damals aber nicht genannt. Wird der Kardinal oder werden seine Vorgänger im Bischofsamt durch das neue Gutachten so belastet, dass ihm ein erneuter Amtsverzicht angeraten erscheint?

Bitte um Entschuldigung für persönliches und institutionelles Versagen

Im Rahmen der Aufarbeitung von Verletzungen besucht Kardinal Reinhard Marx am 17. Juli 2021 die Gemeinde in Garching an der Alz. Hier war von 1987 bis 2008 ein Priester aus dem Bistum Essen eingesetzt, der wegen Missbrauch bereits verurteilt war und eigentlich eine Therapie machen sollte. Die Garchinger Gemeinde wusste nichts von dieser Vergangenheit. Man vertraute dem Pfarrer. Erst viel später wird klar, dass Pfarr H. auch in Garching Täter war. Drei Betroffene haben sich inzwischen gemeldet. Die Gemeinde ist geschockt. Ahnungslos haben sie Pfarrer H. ihre Kinder anvertraut.

Nun versucht die "Initiative Sauerteig" mit Nachdruck das Geschehene aufzuarbeiten. Ungeschehen lässt sich nichts mehr machen, aber es braucht das offene Wort, die Übernahme von Verantwortung, ein Eingestehen der Schuld. Kardinal Marx trifft sich an diesem Tag mit der Initiative und mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderates zu einem ehrlichen Gespräch in geschütztem Rahmen, ohne Mikrophone und Kameras, zunächst im Pfarrheim, dann zu einer Andacht in der Herz-Jesu Kirche. Hier entschuldigt er sich in aller Form für die Kirche, für persönliches und institutionelles Versagen.

Marx fordert radikale Erneuerung der Kirche

"Wenn das, was wir hier erlebt haben, wenn der Schock nicht zu einer Reform führt, dann weiß ich nicht, wie groß der Schock werden muss," sagt der Kardinal bei der anschließenden Pressekonferenz in Garching. Und er fordert wieder eine radikale Erneuerung der Kirche. Gemeinsam müsse man sich auf den Weg machen, Laien, Kleriker, Frauen und Männer, so wie das mit dem Synodalen Weg 2019 begonnen hat. Doch auch dagegen gibt es Widerstände von den Mitbrüdern im Bischofsamt und aus Rom. Das macht mürbe. Trotzdem will sich der Erzbischof von München und Freising weiter für diese Erneuerung einsetzen, "wo auch immer der Heilige Vater mich hinschickt."