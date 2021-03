Wie gefährlich ist die "Frühlingsenergie" für den Lockdown?

Zumindest der Kölner Marktforscher und Psychologe Stephan Grünewald hat in diesen Zeiten eher weniger Mußestunden als früher: Als Fachmann für die seelische Befindlichkeit der Deutschen ist er während des Lockdowns sehr gefragt und eilt von Interview zu Interview.

Seit Monaten spricht er aufgrund der Auswertung von tiefenpsychologischen Analysen, von einer Spaltung der Gesellschaft, nämlich bei denen, die am gebremsten Leben schier verzweifeln, und denen, die das sogar genießen: "Auf der einen Seite ist viel Frustpotential, aber es gibt auch ein knappes Drittel der Gesellschaft, wo wir den Eindruck haben, die haben sich wunderbar im Lockdown eingerichtet, die sehen das gar nicht als Bedrohung, als Zumutung, sondern als Möglichkeit, sich zu entschleunigen, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Man ist auch nicht mehr neidisch, wenn andere verreisen, sich mit Freunden treffen, weil das jetzt ein Kollektivschicksal geworden ist."

"Frühlingsenergie muss sinnvoll kanalisiert werden"

Dass die Kulturinstitutionen weiterhin fast durchgängig geschlossen bleiben, hält Grünewald für fatal, wie er dem BR sagte. In einer Zeit der mentalen "Zermürbung", wo sich manche geradezu "inzestuös" auf den engsten Umkreis zurückgeworfen fühlen, sei die Kultur besonders wichtig: "Wir reduzieren Kontakte, wir gehen nicht mehr in die Fremde, wir reisen nicht mehr, wir drehen uns in den Familien nur noch um uns selber. Die Kultur ist wahnsinnig wichtig, weil sie einen Perspektivwechsel ermöglicht. Sie heilt uns von der zu engen Selbstbezüglichkeit, und wir brauchen derzeit vor allem gute Ideen, verrückte im wahrsten Sinne des Wortes, um der Krise wieder Herr zu werden. Von daher ist Kultur nicht nur ein geselliges, sondern vor allem kreatives Lebenselixier."

Gerade jetzt, zum Frühlingsanfang, sieht Grünewald eine gefährliche Entwicklung. Nicht wenige spürten einen inneren Drang, aktiver zu werden - der aber in die richtigen Bahnen gelenkt werden müsse: "Bisher hieß es immer, wir sitzen die Krise aus, versetzen uns in einen kollektiven Winterschlaf. Das ist aber nicht gelungen, weil die Menschen Angst haben, in der Stilllegung buchstäblich durchzudrehen. Sie haben auch im Lockdown unheimlich viel getan, gewerkelt, getöpfert, gepuzzelt, und so weiter und sofort. Jetzt kommt hinzu: Angesichts der Frühlingsenergien bricht sich neuer Lebenswille Bahn, und diese Energie muss sinnvoll kanalisiert werden."

Dass sich viele peinlich genau an die Lockdown-Maßnahmen halten, hält der Psychologe für illusorisch: "Es nehmen die privaten Grauzonen zu, jeder hat seine Schlupflöcher. Dann findet diese Ausbruchs- und Frühlingsenergie in diesen Grauzonen statt. Von daher wäre es besser, Öffnungen zu ermöglichen, die diese Frühlingskräfte sinnvoll disziplinieren und zivilisieren."