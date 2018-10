Wie Funny van Dannen den Zeitgeist entlarvt

Eigentlich ist klar, dass Funny van Dannen kein digital native ist. Beim Interview soll er seine Statements mit dem Smartphone seines Sohnes aufzeichnen, während wir über Festnetz sprechen – was erwartungsgemäß nicht ohne Fisimatenten bleibt: "Ah, jetzt ist da alles schwarz geworden. Sekunde, ich geh mal zu meinem Sohn, sonst quatschen wir da ganz umsonst. … Das ist jetzt schwarz geworden." – "Ja, das ist normal, das ist der Bildschirmschoner, das müsste immer noch aufnehmen."

Das Poesie-Album als Ideensteinbruch

Funny van Dannen kehrt diese Woche mit einem musikalisch-literarischen Doppelschlag zurück. Im Berliner Tiamat-Verlag erscheint das neue Album "Alles gut, Motherfucker" sowie ein neues Buch namens "Die weitrechenden Folgen des Fleischkonsums". Neue Lieder, sowie rund hundert neue Kurz-Texte, Nonsensgedichte, fabelhafte Miniaturen. Brüllend-komische Geschichten wie "Von Fleisch zu Fleisch", in der das Rinderhack mit dem Schweinefilet und den Kalbsschnitzeln spricht.

Wie der Berliner Künstler, Vater von vier Söhnen übrigens, zu diesen hintersinnigen Kurz- und Kürzestgeschichten kommt? "Ich schreibe in meine Poesie-Alben, in die ich zeichne, schreibe, Collagen mache," so van Dannen. "Die Collage, die jetzt vorne auf dem CD-Cover ist, die habe ich auch erst mal in ein Poesiealbum geklebt und gezeichnet. Und wenn so ein Album voll ist, dann lege ich das erst mal weg. Und dann gucke ich, was brauchbar ist, und dann wird ein bisschen sortiert. So entstehen die Texte und Zeichnungen, und die Musik dazu. Mittlerweile habe ich ein schönes Atelier, früher ist eigentlich alles in der Küche passiert oder ich hatte eine Wand zum Malen. Jetzt haben wir mehr Platz und ich habe ein schönes Atelier. Da steht allerdings auch unser alter Küchentisch noch drinnen. Also ich schreibe im Prinzip immer noch am Küchentisch."

Impulslyrik, die reif ist für den Deutschunterricht

Vom Küchentisch in die Welt – Funny van Dannen stammt aus einer Limburger Arbeiterfamilie. Gelernt hat er Grafiker, das Gewerbe jedoch nie ausgeübt, stattdessen wurde er ein Meister der kleinen Form, wie das wohl ältere Feuilletonisten genannt hätten. Funny-van-Dannen-Songs wie "Als Willy Brandt Bundeskanzler war" sind längst reif für den Deutschunterricht. Sie lassen sich prima vergleichen mit den Texten von Satirikern wie Wiglaf Droste und Max Goldt – hintersinnige Mehrfachbegabungen, die sich alle in Berlin angesiedelt haben.

Funny van Dannens simpel gehaltenen Liedern, seinen prosaischen Kurztexten merkt man an, dass sie in kurzer Zeit, in einem Zug entstanden sind, was den literarischen Wert in keiner Weise schmälert. "Die entstehen in einem Zug, in einem Impuls," sagt er selbst, "und ich geh dann selten nochmal in die Sachen rein. Bei den Liedern kommt es natürlich vor, dass ich nicht zufrieden bin mit einem Lied und dann leg ich die weg. Dann kommt es schon vor, dass ich die Strophe mit etwas anderem kombiniere. Natürlich gibt es da auch viel Ausschuss. Dann muss ich sortieren. Manche sind auch zu verdreht und zu bekloppt. Die sind ja jetzt schon schlimm genug. Mehr als drei kann man da nicht hintereinander lesen."