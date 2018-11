Wie Frida Kahlo und Nick Cave ihre Trauer zu Kunst machten

Prophetische Songtexte: Nick Cave

Als sein Sohn 2016 in Brighton von einer Klippe stürzt, ist Nick Cave gerade mit den Aufnahmen seines neuen Albums beschäftigt. Fast alle Songs von „Skeleton Tree“ sind bereits fertig. Einfach weitermachen ist für den Musiker aber keine Option. Er zieht sich zurück, bittet die Öffentlichkeit, ihm und seiner Familie die Ruhe zu geben, die sie brauchen. Zwei Wochen später beginnt Cave sein Material neu zu sortieren, beschließt anzuknüpfen, irgendwie. Viele bereits zuvor geschriebene Texte wirken nach dem Unfall prophetisch. So lautet eine Zeile: „Nothing really matters when the one you love is gone“: Nichts ist mehr wirklich wichtig, wenn die Person, die du liebst, fort ist.

Doch nicht nur in den Songtexten, sondern vor allem auch auf musikalischer Ebene wird die Trauer spürbar. Caves Stimme zittert und bricht, viele Songs folgen keiner klassischen Struktur, sondern bilden sphärische Klangteppiche. „Skeleton Tree“ markiert den melancholischen Höhepunkt des grundsätzlich schon melancholischen Musikers. Nach Fertigstellung des Albums ist es für Cave unmöglich, wie gewohnt eine Promo-Tour mit Interviews durchzuführen. Ein Film wird zum Ventil der Trauerverarbeitung. „One more time with Feeling“ dokumentiert die letzten Wochen der Aufnahmen, zeigt Interviews mit Nick Cave und seiner Frau. Er wird am Tag vor dem Albumrelease in 850 Kinos weltweit gezeigt. In einem späteren Interview erzählt Cave, dass die öffentliche Trauer ihm und seiner Familie enorm geholfen habe. Der Zuspruch seiner Fans, wildfremder Menschen, die ihre eigenen Geschichten der Trauer mit ihm teilten, hätten ihm gezeigt, dass er nicht alleine sei.