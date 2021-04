Wie feiern bayerische Kirchengemeinden das zweite Corona-Ostern?

Der Lockdown und das Verbot von Präsenzgottesdiensten hatte viele Kirchengemeinden im vergangenen Jahr kalt erwischt. Dieses Jahr ist das Chaos deutlich kleiner. In der evangelischen Kirchengemeinde in Prien am Chiemsee blickt man zuversichtlich auf Ostern.

Ostern 2021: Hygienekonzepte und Freiluftgottesdienste

"Letztes Jahr war es richtig schlimm, weil wir ja überhaupt keine Alternative hatten", sagt Pfarrer Karl-Friedrich Wackerbarth. Heute steht das Hygienekonzept in der Kirche, die eigentlich Platz für gut 200 Menschen bietet und mit Abstandsregeln zumindest noch von 90 Personen besucht werden kann.

Weitere Besucher können den Gottesdienst per Übertragung in einem Nebenraum verfolgen. Außerdem sind Freiluftgottesdienste geplant. Die Osternacht soll in diesem Jahr komplett vor der Kirche stattfinden - beim Osterfeuer, erzählt Wackerbarth.

Bedford-Strohm: Viele Gläubige schauen Gottesdienste zuhause

Viele Gläubige schauen sich die Gottesdienste zuhause live oder nachträglich im Internet an. Auch der Bayerische Rundfunk überträgt eine große Zahl von Feiern im Fernsehen, Radio und Internet. Pfarrer Wackerbarth hat sogar das Gefühl, mehr Menschen zu erreichen als vor Corona. Obwohl die Kirche nicht überlaufen ist, keine Reservierungen nötig sind.

Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rechnet nach eigenen Worten damit, dass die meisten Gläubigen in diesem Jahr aus Sorge vor einer Corona-Infektion die Ostergottesdienste digital feiern und nicht in die Kirchen kommen werden. Wenn Schutzkonzepte eingehalten würden, sei es weiterhin verantwortlich, Gottesdienste auch in Präsenzform zu feiern, so der bayerische Landesbischof. Angesichts steigender Infektionszahlen müsse die Vorsicht aber besonders groß sein.

Katholische Bistümer bieten digitale Mitmach-Angebote

Auch die katholischen Bistümern bieten in diesem Jahr digitale Mitmach-Angebote für Ostern an. So stellt das Bistum Augsburg zur kreativen Gestaltung der Kar- und Ostertage vielfältige Anregungen, Materialien sowie Arbeitshilfen im Internet zur Verfügung. Die digitalen Angebote richteten sich an Familien und Jugendliche, Senioren und Alleinstehende, aber auch an die Engagierten in den Pfarreien. Auch Vorlagen für die Feier von Haus- oder Bußgottesdiensten, Stationenwege mit Geschichten und Impulsen, oder Tipps zur Osterbastelei auf dem Weg durch die Karwoche können heruntergeladen werden.

Wer in der katholischen Gemeinde Bodenmais im Landkreis Regen die Ostergottesdienste besuchen will, muss dafür zuvor einen Platz buchen, erklärt Pfarrer Alexander Kohl. Dabei soll die maximal erlaubte Zahl an Sitzplätzen nicht ausgereizt werden, erklärt er. Die Leute sollen sich wohlfühlen und die Kirche ohne Angst besuchen können - darum plant er einen großzügigen Abstand ein.

Platz in der Kirche muss reserviert werden

Anmelden können sich die Besucher telefonisch über Listen oder online – inzwischen Routine für Pfarrer Alexander Kohl. Zu Weihnachten war es noch "a gescheide Fuchserei, wie man in Bayern sagt".

Heute ist die Herausforderung eine andere: Diakon Josef Schlecht sieht immer weniger Menschen in den Gottesdiensten. Etwa 50 bis 70 Besucher - bei hundert freien Plätzen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Auch früher regelmäßige Kirchgänger bleiben zuhause aus Sorge vor einer Ansteckung.

Ostertüten: "Raus gehen" zu den Menschen

Jetzt an Ostern wolle die Gemeinde versuchen, die Menschen auf andere Weise zu erreichen. "Die Senioren haben 120 Pakete mit Palmzweigen gemacht und übergeben sie an der Haustür", erzählt der Diakon. Für Familien mit kleinen Kindern gibt es die Ostertüte mit Bastelanleitung, mit Malbildern und natürlich was Süßem. Und ein geweihtes Osterei. So versuchen wir ständig, auch raus zu gehen."