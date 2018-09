Wie emsig Ludwig II. "Königsschlösser und Fabriken" förderte

König Ludwigs Neuschwanstein steht nicht nur im Allgäu, sondern auch in Florida in Disney-World. Und es steht in der chinesischen Provinz Liaoning auf einem Berg über dem Meer. Und im japanischen Uchikoshi. Weltweit soll es rund ein Dutzend Nachbauten geben. Kuratorin Katrin Bäumler geht es nur ganz am Rande um dieses und andere ikonischen Königsschlösser, die als märchenhafte Projektionsflächen gern verkitscht oder mystifiziert werden. Sie möchte zeigen, was in der Zeit von Ludwig II. sonst noch gebaut wurde. Und das ist eine Menge. Rund 500 Gebäude zeigt die Ausstellung – vor allem auf Fotos und in Zeichnungen. Im Fokus stehen viele in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Architekten, die zwar an den Schlossbauten Ludwigs beteiligt waren, aber auch darüber hinaus baukünstlerisch überzeugten wie etwa Georg von Dollmann, der zum Hofbaudirektor wurde.

Eisenbahn-Netz und Kanalisation

Er leitete den Bau von Neuschwanstein, entwarf daneben aber auch einen heute noch auffälligen Sakralbau wie die Heilig-Kreuz-Kirche in München-Giesing. Kuratorin Katrin Bäumler: "Also was mich überrascht hat, ist, dass Ludwig II. sich durchaus wesentlich mehr in das öffentliche Bauen eingemischt hat, als allgemein angenommen wird. Entscheidende Entwicklungen, die unser heutiges Stadtbild noch prägen, finden in dieser Zeit statt: Unser architektonisches Bild, der Ausbau der Infrastruktur, das Eisenbahnnetz, die Kanalisation. Also alles ganz pragmatisch-rationale Dinge, die da ihre Anfänge haben."