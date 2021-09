Wie eiskalt ist dies Tänzchen: Puccinis "Bohème" in Linz

Ein Abend zum Erblassen. Aus dieser Inszenierung sind so ziemlich alle kräftigen Farben entwichen, und wenn doch mal ein paar grelle Tupfer auftauchen, dann schillern sie so giftig wie ein Fliegenpilz oder eine Ölspur. Ansonsten ist in dieser „Bohème“ optisch alles im Eis erstarrt. Dieses Paris liegt also mindestens am Polarkreis, vielleicht sogar auf Spitzbergen. Die munteren, aber mittellosen Studenten, um deren Leben es hier geht, hausen in einem aseptischen Aquarium, halb Wohncontainer, halb Gewächshaus. Um sie herum verbreiten Neonleuchten Tristesse, und selbst der Weihnachtsabend ist denkbar unterkühlt.

Regisseur sprang kurzfristig ein

Ein Wunder, dass das Grill-Hähnchen, das plötzlich in der Menge auftaucht, kross braun gebraten zu sein scheint, als Tiefkühlkost wäre es hier logischer unterwegs. Regisseur Georg Schmiedleitner war für die aus Duisburg stammende Kollegin Mizgim Bilmen eingesprungen, die wenige Tage vor Probenbeginn erkrankt war. Dieser kurzfristige Wechsel ist ausgesprochen verdienstvoll, denn natürlich waren die von Sabine Mäder entworfenen Kulissen gebaut, die Kostüme von Martina Lebert genäht, das Konzept ausgearbeitet. Insofern konnte der Routinier Schmiedleitner kaum noch eigene Akzente setzen.