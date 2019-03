Wie eiskalt ist dein Apartmentchen: Puccinis "Bohème" in München

Bohème im Permafrost

Geld haben sie folglich genug, Spaß in Hülle und Fülle, allerdings stirbt ihnen eine Oper unter den Händen weg, denn so einfach lässt sich Puccini leider nicht luxussanieren und von einem Pariser Hinterhof in ein Münchner Loft übertragen. So bleibt die Todesursache für die eigentlich schwindsüchtige Mimi genauso rätselhaft (Drogenprobleme?) wie die Frage, was die Künstler-Kommune eigentlich zusammenhält, wenn hier alle ganz offensichtlich im Geld schwimmen und nur an sich denken. Bei Puccini kommt die Kälte von außen, die Wärme von innen. Bei Bernd Mottl dagegen ist die offenkundig leidenschaftlich nihilistische Bohème im Permafrost erstarrt. Er zeigt eine derart verkommene, neureiche Jeunesse dorée, das einiges optisch an Moskauer Oligarchen-Partys erinnert, etwa wenn die Barkeeper im grellen Outfit auf Kommando plötzlich winseln wie in die Hunde.