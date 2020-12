Wie eine Online-Ausstellung den Klimawandel begrenzen will

Was ist für dich ein lebendiger Wald? Der ecuadorianische Künstler Misha Vallejo erklärt es in einer Pantomime. Er atmet tief ein, pflückt imaginäre Früchte, lächelt. Dann deutet er an, wie mit der Motorsäge ein Baum gefällt wird, und wischt sich Schweißperlen aus der Stirn. Ohne Schatten wird es heiß. Die Szene gehört zu einem Film, der die Lebensweise des Volkes der Kichwa im ecuadorianischen Regenwald dokumentiert. Die Ausstellung "Take me to the river" präsentiert Kunstprojekte, die sich mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur auseinandersetzen.

Julia Tieke ist an den Stadtstrand der pakistanischen Hauptstadt Karachi gereist, hat Geräusche aufgenommen und Interviews geführt: "Der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigt haben, hat auch den Namen 'Strand der armen Leute'. Man findet auch andere, aber es ist eher der für alle zugängliche billige Strand mit Vergnügungen wie Kamelreiten, Tee trinken, Aufs-Meer-kucken."

40 Stunden Tonmaterial haben Julia Tieke und ihre pakistanische Kollegin Yaminay Chaudhri aufgenommen, um es auf der Website "Karachi Beach Radio" zu präsentieren. Es geht um Alltagsgeschichte, aber auch um Infrastrukturprojekte, die das Strandleben verändern werden. Es gebe große Bauprojekte, sogenannte Entwicklungsprojekte am Strand, wo mit internationalen Baufirmen, die dort investieren, Land aufgeschüttet werde und die Ökologie des Strandes verändert werde, sagt Tieke. Das habe auch soziale Auswirkungen, zum Beispiel auf Fischer.

Kunstwerke über das Verhältnis Mensch-Natur

Einige müssen ihre Häuser verlassen, weil durch die Landaufschüttungen der Meeresspiegel steigt, andere klagen über verlängerte Wege zu den Fanggebieten. Wer hat das Recht, fragen sie, so gravierend in die Meeresökologie einzugreifen? Diese Frage interessiert auch Maya El Khalil, die Kuratorin der Ausstellung "Take me to the river": "Wir Menschen können nicht unabhängig von der Natur existieren. Wir müssen also aufhören, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Die Ausstellung versucht, dieses Thema in seiner ganzen Vielseitigkeit zu diskutieren."