Wie eine Kuhglocke für Nachbarschaftsärger sorgt

Im beschaulichen oberbayerischen Holzkirchen streiten Nachbarn bereits seit vier Jahren wegen Kuhglocken, die nachts für Ruhestörung sorgen. Es gab schon mehrere Gerichtsverfahren. Doch nicht nur das laute Gebimmel ist dem klagenden Ehepaar ein Dorn im Auge: lästige Insekten, schlechte Gerüche vom Bauern nebenan - all das sei untragbar und mindere außerdem den Wert des Hauses, so die Argumente der Kläger. Die Bäuerin hat schon angeboten, nur eine Kuh mit einer Glocke auszustatten. Die Nachbarn schlugen GPS-Tracker anstatt der Glocken vor. Ein Kompromiss war nicht möglich.

Nachbarschaftsstreit ist Alltagsproblem in Deutschland

Wie in Holzkirchen geht es vielen - Streitigkeiten unter Nachbarn sind in Deutschland zum Alltagsproblem geworden. 46 Prozent der Befragten einer repräsentativen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2017 gaben an, schon mindestens einmal Streit mit dem Nachbarn gehabt zu haben. Meistens beginnen die Auseinandersetzungen mit Kleinigkeiten. Die Gründe sind vielfältig: Müll, Hundegebell, Renovierungs- oder Umbauarbeiten, Partys im Gemeinschaftsgarten, Wegeräumung, usw.

Die Streitursache Nummer 1 ist Lärmbelästigung. Knapp 80 Prozent der Befragten beschweren sich über die unerwünschte Geräuschkulisse wie Babygeschrei, Hundegebell oder laute Musik. Falsch geparkte Autos und nicht eingehaltene Nachbarschaftspflichten belegen die Plätze 2 und 3 im Ranking der Top-10 Ursachen für Nachbarschaftszoff.

Norddeutsche gelten als besonders streitlustig

Die Norddeutschen gelten als besonders streitlustig. In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein klagen knapp 55 Prozent über Probleme mit den Nachbarn - in Bayern sind es 53 Prozent. Hinsichtlich der Gründe für Auseinandersetzungen sind regionale Unterschiede festzustellen - während man sich in Nordrhein-Westfalen vorwiegend über die Unfreundlichkeit der Nachbarn aufregt (38 Prozent), ist es in Bayern nur jeder Fünfte, der darüber klagt.

Eskaliert ein Nachbarschaftsstreit wird eine Schlichtung immer unwahrscheinlicher. Im Holzkirchner Kuhglockenstreit versuchte Bürgermeister Olaf von Löwis zu vermitteln: "Nachbarschaftsstreitigkeiten sind in Gemeinden nicht selten, aber in der Regel lassen die sich in irgendeiner Weise beheben oder doch auch durch die Hilfe des Bürgermeisters ein bisschen glätten, aber das funktioniert hier nicht."

Experten: Schlichtung oft besser als Klärung vor Gericht

Die Anzahl der Verfahren vor deutschen Gerichten steigt. Streitexperten und Juristen wissen jedoch, dass ein Rechtsstreit nicht immer der beste Weg zur Klärung eines Problems ist. Eine Schlichtung gelingt auch, wenn beide Parteien ein freundliches und klärendes Gespräch miteinander suchen. Mithilfe von Mediationsverfahren können die Streithähne aktiv zur Konfliktbewältigung beitragen - schließlich müssen sie in den meisten Fällen noch länger nebeneinander wohnen.

Im Kuhglockenstreit muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden, ob er eine Revision zulässt. Hier geht es inzwischen mehr ums Prinzip als um die Sache an sich. Eine harmonische und stressfreie Nachbarschaft zwischen der Bäuerin und ihren Nachbarn wird wohl kaum mehr möglich sein.