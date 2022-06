"Wie eine Atomexplosion": Russlands Verlage fürchten Schockwelle

Das werden sie in Russland vielleicht noch verschmerzen, dass Prinz Harrys Memoiren über seine "Höhen und Tiefen" dort nicht erscheinen werden. Schlimmer erscheint es schon, dass auch Erhard Dietls "Olchis" bis auf Weiteres nicht fortgesetzt werden. Neue Lizenzen werden wegen der Sanktionen nicht mehr vergeben, das internationale Geschäft der russischen Verlage ist praktisch zum Erliegen gekommen.

In einem Interview mit dem Wirtschaftsblatt "Kommersant" sagte Verleger Alexei Iljin, Alternativen zum westlichen Markt seien schwer zu finden, was bedeute, dass künftig etwa dreißig Prozent des bisherigen Gesamtangebots wegfielen. Die türkische Literatur sei "kulturell zu weit weg" vom russischen Leser, womöglich könnten Titel aus China und Japan die Lücke füllen.

"Eine ziemlich schwierige Zeit"

"Viele Menschen vergleichen die aktuelle Situation mit einer nuklearen Explosion: Zuerst kommt der Blitz, erst danach die schwerwiegendsten Folgen. Jetzt warten alle auf die Schockwelle, danach wird es eine Situation mit Strahlung geben, eine ziemlich schwierige Zeit", so Iljin in seiner dramatischen Beschreibung des russischen Buchmarkts. Jede weitere Woche des Krieges verringere die Wahrscheinlichkeit, dass die Partnerschaften mit ausländischen Verlagen bald wieder aufgenommen werden könnten.

"Generell würden wir gerne nur russische Autoren veröffentlichen, nur ist der Nachschub an Qualitätstexten sehr begrenzt. Sagen wir mal so, wir veröffentlichen alle russischen Autoren, die unseren Qualitätsansprüchen genügen, und beziehen alles andere aus dem Spektrum der Bücher, die weltweit verlegt werden", so Iljin.

Putin-Kritiker landete Bestseller-Erfolg

Gefragt sind demnach vor allem Trostbücher wie der Klassiker "Trotzdem ja zum Leben sagen" des österreichischen KZ-Insassen und späteren Psychiaters Viktor Frankl, aber auch düstere Science-Fiction-Romane wie "1984 von George Orwell oder "Atlas wirft die Welt ab" der russisch-amerikanischen Autorin Ayn Rand, die in libertären Kreisen für ihr Bekenntnis zum radikalen Kapitalismus gefeiert wird. Auch Dan Browns Thriller gehen immer noch gut, und Putin-Kritiker Michail Sygar landete mit seiner Geschichte der Revolutionen unter dem Titel "Das Imperium muss sterben" einen Bestseller-Erfolg.

In den vergangenen zehn Jahren sei die Neigung zur "Selbstzensur" der Verlage immer stärker geworden, urteilt der Fachmann. So würden in seinem Alpina-Verlag keine Bücher mehr zum Zweiten Weltkrieg, über soziale Netzwerke oder gar zur aktuellen politischen Situation erscheinen. Schnell könnten die Behörden mit Gerichtsverfahren wegen "Diskreditierung der Armee" drohen.

Bücher werden dicker und schwerer

Jenseits des wachsenden politischen Drucks machen den Verlagen die Druckereien Kopfzerbrechen: Gutes Papier, Umschlagkarton und Druckfarben sind Mangelware, die Maschinen würden nur noch laufen, solange keine Ersatzteile benötigt würden: "Wenn aus Russland eine Insel wird, die von Wasser umgeben ist, auf die nichts geliefert werden kann, ist es völlig unverständlich, wie Druckmaschinen repariert werden, wenn sie kaputt gehen, und worauf wir dann Bücher drucken werden." Ohnehin würden Bücher künftig sehr viel dicker und schwerer, weil entsprechend dünnes Papier nicht mehr zu Verfügung stehe. Die Preise würden bis zu fünfzig Prozent steigen - bei deutlich sinkenden Realeinkommen.

Bei E-Books werde die illegale Nutzung zunehmen, aber dafür machte Russland ja in gewisser Weise schon den Weg frei. Das Urheberrecht wurde bereits ausgehöhlt, der Kreml begründete das mit einer Art "Notwehrmaßnahme".