Wie ein syrischer Autor im deutschen Exil Heimat definiert

Yamen Hussein wurde 1984 in Homs geboren. Als Journalist verfasste er zahlreiche regimekritische Artikel, durch die er schon früh ins Visier der syrischen Sicherheitsbehörden geriet. Immer wieder kritisierte er in seinen Artikeln die restriktiven und manipulativen Eingriffe des Staates in Publikations- und Pressefreiheit und protestierte wiederholt gegen die Missachtung der Menschenrechte während des Bürgerkriegs in Syrien.

Nach Morddrohungen: Flucht nach Deutschland

Da er seit 2013 permanent Morddrohungen erhielt, entschloss er sich, aus Syrien zu fliehen. Über die Türkei kam er nach Deutschland, wo er von 2014 bis 2017 als Stipendiat des Writers-in-Exile Programms in München lebte.

Vor einem Jahr ist Yamen Hussein nach Leipzig gezogen. Als Journalist und Schriftsteller war es in München für ihn schwer, Fuß zu fassen. Auch wenn diese Stadt ihm ein größeres Zuhause-Gefühl gibt als die syrische Hauptstadt Damaskus, wo ihn der Geheimdienst suchte.

"Damaskus ist keine Heimatstadt, sondern eine Exilstadt. Dort war ich in Angst, in einer gefährliche Situation, und ich hatte in Damaskus keine andere Erfahrung als Angst. Komischerweise ist München mehr Heimat als Damaskus."

Heimat ist mehr als ein Ort

Heimat ist für Yamen Hussein ein Begriff geworden, an dem er sich immer wieder abarbeitet. "Ich glaube, es gibt keine Heimat. Es gibt verschiedene Heimaten", sagt er im Interview für die Sendung Theo.Logik mit dem Bayerischen Rundfunk.

Heimat ist mehr als ein Ort für den syrischen Schriftsteller und Journalist. Heimat hat mit Sprache, mit Humor zu tun.

"Als ich in Syrien war, war ich der Mann im Haus, der immer Witze machte, um die Familie zum Lachen zu bringen. Aber auf deutsch ich kann keine Witze finden."

Yamen Hussein hat eine Heimat im Schreiben gefunden

Und Heimat sind auch Erlebnisse und Begebenheiten. Eine davon hat er in seinem Gedicht "Wäscheleine" beschrieben.

"Ich erinnere mich immer noch daran, wie meine Mutter an die Türen der Nachbarn klopfte auf der Suche nach den Socken meines Vaters und dem Schal meiner Schwester und auch nach unseren Tagen, die der Wind von Homs zerstreut hat."

Heimat hat Yamen Hussein vor allem in seinem Schreiben gefunden. Ein Leben ohne Schreiben, sei kein Leben für ihn, sagt der Syrer. Trotzdem hofft er, dass er irgendwann einmal wieder dort schreiben kann, wo er will. In Syrien ohne Angst oder in Deutschland - dann aber nicht als Flüchtling oder Schriftsteller im Exil, "sondern als freier Mann".

Sammelband mit Texten von Schriftstellern im Exil

So wie Yamen Hussein geht es auch vielen anderen Schriftstellern im Exil. Einige von ihnen kommen in dem Buch "Das Herz verlässt keinen Ort, an dem es hängt. Weiterschreiben - Literarische Begegnungen mit Autorinnen und Autoren aus Krisengebieten" zu Wort. In ihren Gedichten und Prosatexten geht es um Erinnerung und Vergegenwärtigung. Die Texte bieten Einblicke in die Biographien der Autoren und ihre Vorstellungswelt. Und sie zeigen, dass Schreiben weit mehr sein kann, als Worte aneinanderzureihen.