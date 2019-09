Wie ein junger Jazzpianist Hesses "Siddhartha" interpretiert

Niklas Roever hat vor zwei Jahren Siddhartha gelesen. Hermann Hesses indische Erzählung über einen jungen Brahmanen, der sein Elternhaus verlässt, um sich auf den Weg zur Erkenntnis zu machen. Das Buch hat den Jazzpianisten inspiriert, und er hat ein Stück mit dem Titel "Siddhartha" komponiert. "Ich glaube, ich habe mich einfach an den Flügel gesetzt und da kam diese Melodie", erzählt Niklas Roever, der zum damaligen Zeitpunkt von Zuhause ausgezogen war und gerade ein Studium im Fach Jazz-Klavier angefangen hatte. "Ich war von Hesses Sprache, aber auch von der Geschichte berührt. Und ich hab mich dem, was Siddhartha in diesem Buch erlebt, selbst ganz nahe gefühlt", so Niklas Roever.