Wie ein interaktives Hörspiel: "The Invincible"

Ein Planet, orange-rot und staubig. Flirrende Hitze, am Himmel zwei Sonnen, die unerbittlich ihre Strahlen auf die öde Landschaft werfen. Der Wind trägt feinen Sand mit sich, der in der Luft tanzt und weite Dünen formt. Das hier ist der fiktive Himmelskörper Regis III und wir sind die Astronautin Yasna, ein Crewmitglied der Invincible. Irgendwas ist schief gelaufen beim Aufsetzen der Landekapsel. Und jetzt irren wir durch die trostlose und lebensfeindliche Umgebung.

"The Invincible" ist ein Walking-Simulator

Immerhin, so ganz alleine sind wir nicht. Über unser Funkgerät halten wir Kontakt zum Schiffsnavigator Novik. Seine Stimme, oft der einzige menschliche Kontakt in dieser isolierten Umgebung, bietet Trost in Momenten der Verzweiflung und Orientierung, wenn wir uns verirrt haben. "The Invincible" ist ein Walking-Simulator. In diesem Genre, das auch unter dem Begriff "First Person Adventure" bekannt ist, geht es nicht um schnelle Reflexe oder actiongeladene Kämpfe, sondern um die Geschichte, das Eintauchen in eine immersive Welt, um Stimmung und Atmosphäre.

"The Invincible" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stanislav Lem aus dem Jahr 1964, erzählt aber eine Geschichte, die parallel zu der im Buch stattfindet. Genau wie im literarischen Vorbild wird nach und nach eine drückende Stimmung aufgebaut, ein Gefühl der Bedrohung, bei dem man nie so genau weiß, woher es eigentlich kommt. Das Spiel zitiert hierbei immer wieder die bekannte Vorlage, etwa als wir ein Mitglied unserer Crew finden, das zwar lebendig ist, aber irgendwie auch nicht.