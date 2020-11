"Wie ein Erdbeben": So viele "Wörter des Jahres" gab es noch nie

Typisch Engländer: Casper Grathwohl, der Präsident des wichtigsten englischsprachigen Wörterbuchs "Oxford Dictionary", verliert auch in düstersten Zeiten nicht seinen Humor. Ausgerechnet in einem Jahr, das "sprachlos" mache, so der Fachmann, habe es so viele neue Wörter gegeben wie nie zuvor. Gegenüber der BBC zeigte sich Grathwohl regelrecht ergriffen von der Jahresbilanz: "Ich habe, was die Sprache betrifft, noch nie so ein Jahr erlebt wie das, was wir hinter uns haben. Unser Team hat hunderte von wichtigen neuen Wörtern und Bedeutungen ausgemacht, darunter dutzende, die in normalen Zeiten für ein Wort des Jahres taugten." Deshalb einigten sich die Londoner Experten erstmals auf eine ganze Liste von Neuschöpfungen, die meisten davon klingen in vielen Sprachen gleich.

Altertümlicher "Zwangsurlaub" wieder "in"

Wenig verwunderlich, dass der Gebrauch des Begriffs "Pandemie" nach der Statistik der Experten in Oxford um sage und schreibe 57.000 Prozent zugenommen hat. Und auch so altertümliche Wörter wie "Zwangsurlaub/Fronturlaub" (furlough) machten gewaltig Karriere. Rund elf Milliarden Vokabeln durchforsteten die Computer der Sprachforscher in den letzten Monaten im Netz, und was sie herausfanden, wird wenige überraschen: Das "Corona-Virus", eigentlich ein Fachbegriff unter Medizinern, den es seit den sechziger Jahren gibt, ist zumindest als Wort in aller Munde. Seit dem 11. Februar, als "Covid-19" erstmals in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation auftauchte, ist auch diese Kombination fast allen geläufig.

Ähnlich geht es Begriffen wie "Lockerungen" (reopening) und "Superspreader". In England selbst ist auch die "Mondlandung" wieder gefragt, weil die dortige Regierung angekündigte Massentests mit einem "moonshot" verglich.