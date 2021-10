Wie ein Anwalt für das Recht auf Sterben kämpft

Die Gestaltung des eigenen Sterbens gehört als Grundrecht zu den höchsten Rechten in einer freiheitlich rechtsstaatlichen Ordnung, stellte das Bundesverfassungsgericht 2020 fest. Für den Münchner Rechtsanwalt Wolfgang Putz gehört zu diesem von der Verfassung garantierten Grundrecht auch die Frage nach der Behandlung: Wie weit lasse ich mich behandeln? Oder lehne ich weitere Behandlung ab? Und auch, darf ich jemanden um seine Hilfe beim Suizid bitten? Die Rechtslage sei also klar. "Aber diese Rechtsprechung wird tagtäglich in Deutschland mit Füßen getreten."

Bundesverfassungsgericht entscheidet demnächst

Putz möchte deshalb höchstrichterlich erstreiten, dass Ärzte und Ärztinnen nicht nur dann den Patientenwillen beachten, wenn die Betroffenen Patientenverfügungen besitzen. Vielmehr geht es dem Medizinethiker darum, dass Ärzte die richtige Indikation stellen - für Putz ist die beispielweise nicht gegeben, wenn ein alter schwer kranker Mann über sechs Jahre mit einer Magensonde ernährt wird, wie in dem Fall, der derzeit beim Bundesverfassungsgericht liegt.

Mehrere Gutachten würden belegen, dass in so einem Fall das Leiden nicht künstlich verlängert werden dürfe. Putz wertet diesen Fall daher als klaren Behandlungsfehler des Arztes, den er posthum als Vertreter der Hinterbliebenen auf Schmerzensgeld und Erstattung der Heimpflegekosten verklagte. Das Oberlandesgericht München gab ihnen Recht, in der nächsten Instanz - beim Bundesgerichtshof - hatte Putz verloren. Jetzt geht es um einen höchstrichterlichen Entscheid. Putz' Argumentation: "Solange kein Arzt für eine illegitime Lebensverlängerung verurteilt wird, wird sich nichts ändern."

Droht ein Diktat des Machbaren?

Dass Ärzte Leben erhalten müssten, sei zu einer Zeit richtig gewesen, als man das Leben nicht verlängern konnte, so der Lehrbeauftragter für Recht und Ethik der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ärzte hätten seit Jahrzehnten verinnerlicht, dass das Machbare gut sei. Durch den medizinischen Fortschritt aber hätten sich Machbarkeiten ergeben, die hinterfragt werden müssten. Die ärztliche Indikation, also gute Medizin, verbiete, dass man das Leid von Patienten künstlich verlängere. Putz zitiert hierzu Hippokrates, der vor 2.400 Jahren sagte: "Im Unheilbaren muss der Arzt sich auskennen, damit er nicht nutzlos quäle!"

Bundesärztekammer: Lebensverlängerung nur mit Patientenwillen

Bereits 1998 hatte die Bundesärztekammer den sogenannten hippokratischen Eid in eine moderne Form, die "Grundsätze der Bundesärztekammer zur Sterbebegleitung", überführt. Demnach muss der Arzt das Leben innerhalb des Patientenwillens erhalten und verlängern. "Wenn der Patient eine Lebensverlängerung nicht will, darf es niemand sonst."

Der Medizinethiker und Jurist Putz ergänzt hier allerdings den Zusatz: "nur wenn es medizinisch indiziert ist". Es könne nicht sein, dass alle eine Patientenverfügung brauchen, damit sie auf keinen Fall falsch behandelt werden. "Nein, Ärzte müssen auch so richtig behandeln und haben Verantwortung dafür. Sie dürfen Leiden nur verlängern, wenn es indiziert ist. Es geht um jene Fälle, wo das pure Leiden dort künstlich verlängert wird, wo in allen Zeiten die Menschen den krankheitsbedingten Erlösungstod erleben durften."

"Putz-Urteil" von 2010

Wolfgang Putz hat beim Thema Sterbehilfe bereits mehrfach Grundsatzurteile erstritten. 2010 erreichte der Münchner Anwalt mit dem sogenannten Putz-Urteil, dass die Behandlung eingestellt werden muss, wenn ein Patient in einer schriftlichen oder mündlichen Verfügung eine lebensverlängernde Behandlung ablehnt. Unabhängig davon, ob die Behandlung aktiv beendet wird, etwa eine Beatmung ausgeschaltet oder ob eine Behandlung unterlassen wird, machen sich Angehörige, Pfleger oder Ärzte in diesen Fällen nicht strafbar. Die Grenze zur Tötung ist dann nicht überschritten.

Sterbehilfe und die umstrittene Beihilfe zum Suizid

Passive Sterbehilfe - also das Sterbenlassen - etwa durch den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen ist seit jeher weniger umstritten. In der Debatte geht es meist um die Beihilfe zum Suizid. Die sogenannte "geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung" wurde 2015 mit dem Paragrafen 217 unter Strafe gestellt.

Geschäftsmäßig umfasst allerdings nicht nur sogenannte Sterbehilfeorganisationen, sondern betrifft auch Ärzte, die zum wiederholten Mal Suizidbeihilfe leisten. 2020 kassierte das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz ein. Den Weg dorthin ebnete ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 2017, wonach Schwerstkranke in Einzelfällen Zugang zu einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital haben müssten. Aktive Sterbehilfe - die Tötung auf Verlangen - ist in Deutschland verboten.