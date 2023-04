Wie ein altes Gaswerk zu Augsburgs Vorzeige-Kreativort wurde

Es ist eine besondere Energie, die das Gaswerk in Augsburg heutzutage ausstrahlt – und sie hat wohl etwas mit der Mischung aus vergangener Geschichte und gegenwärtiger, zeitgenössischer Kultur zu tun. Das Gelände hat sich zwischen Nachkriegszeit und Jahrtausendwende vom Elektrizitätslieferant hin zur Industriebrache entwickelt. Heute ist es Augsburgs Vorzeige-Quartier für Kreativwirtschaft, von Musik über Theater bis hin zu Kunst und Design.

Wie das Gaswerk zum Kreativ-Quartier wurde

Strom wird im Gaswerk schon lange nicht mehr erzeugt, denn das wäre hochgradig ineffizient. Gerade mal zwei Tage lang könnte das Kraftwerk den Energiebedarf der Stadt decken. Deshalb wurde es 2001 abgeschaltet und verkam in den nächsten 15 Jahren zur Industriebrache. Seit 2015 haben Stadt und Eigentümerin, die Stadtwerke Augsburg (swa), die insgesamt acht Hektar des Gaswerk-Geländes gemeinsam entwickelt. Das historische Ofenhaus beispielsweise beherbergt heute in einem neuen Anbau die Brechtbühne des Augsburger Staatstheaters und ein Restaurant.

Bezahlbarer Raum für Kreativität

Für Künstlerinnen und Künstler stehen außerdem finanziell geförderte Proberäume und Ateliers zur Verfügung. Es ist das größte Förderprogramm für Künstlerinnen und Künstler in der Stadt Augsburg und wurde vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit dem Staatspreis für Kreativorte ausgezeichnet.

Dazu kommen Büroflächen für Start-Ups und Unternehmen der Kulturwirtschaft und ein Co-Working-Space, also flexibel anmietbare Büroflächen. Seit vergangenem Jahr ist außerdem die Musikbox fertig, ein neues, futuristisch anmutendes Gebäude, das speziell zum Musikmachen optimiert ist.

Was heute auf dem Gaswerk-Gelände passiert

Für die einen ist das Gaswerk deshalb ein Ort, sich selbst zu verwirklichen. Zum Beispiel für Musikerin und Sängerin Mia Jakob. Für sie ist dieser Ort, die Musikbox auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks, mehr als nur ein Arbeitsplatz: "Es ist einfach mega. Du hast die Freiheit. Du musst nicht an die Nachbarn denken. Du kannst arbeiten, wann du willst, wie lange du willst und das Beste war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben privat und die Arbeit als Künstlerin trennen konnte."

Die Musikerin kann hier endlich in Ruhe ihre Schüler unterrichten und sich auf Konzerte und andere Projekte vorbereiten. Die Nachfrage für diese Räume ist riesig – aktuell gibt es nur eine Warteliste. Die Musikbox auf dem Gaswerk-Gelände ist ein fünfstöckiges Gebäude mit rund 50 Räumen für Musiker und Bands.

Für andere ist das Gaswerk ein Ort, um sich künstlerisch auszutoben. Viele Künstlerinnen und Künstler haben hier ihr eigenes Atelier. Viele von ihnen sind vom ehemaligen „Kulturpark West“ hierher umgezogen. So auch Christine Reiter: "Man tauscht sich aus. Man trifft sich, man hilft sich gegenseitig, man berät sich gegenseitig. Es ist eine riesige Bereicherung", schildert die Künstlerin, die neben Malerei und Zeichnungen auch Skulpturen und Drucke kreiert.

Wie das Gaswerk Geschichte und Gegenwart verbindet

Streift man über das Gaswerk-Gelände, erinnert sein Charakter heute teilweise an einen Park oder ein Schloss, denn von den historischen Bauten sind noch fast alle erhalten. Das höchste Bauwerk ist der Gaskessel, der mit seinen 84 Metern fester Bestandteil der Augsburger Skyline ist – und das seit über 100 Jahren, erbaut wurde er nämlich 1915. Insgesamt gilt das Gelände als Denkmal von europäischem Rang und ist einzigartig in Bayern.

Oliver Frühschütz ist Vorsitzender des Vereins Gaswerkfreunde und gibt einmal im Monat geschichtliche Führungen über das Gelände. Er selbst war früher Mitarbeiter im Gaswerk und hätte nie gedacht, dass das Gelände sich zwanzig Jahre später mal so entwickeln würde. Anfangs lautete das Credo eher "das machen wir alles platt", schildert Frühschütz die damaligen Überlegungen: "Alt, brauchen wir nicht mehr, weg damit", beschreibt er und fügt hinzu: "Aber inzwischen hat es, gerade in Augsburg, das schon gegeben, dass man sagt ‚Nein, das muss man einfach halten. Das ist ein Stück Geschichte der Stadt‘."

Warum das Gaswerk bekannter werden will

Durch Konzerte und Festivals, wie das Modular-Festival des Stadtjugendrings etwa, wird das Areal immer bekannter, in diesem Jahr werden dort insgesamt 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, erklärt Nihat Anac, der bei den swa den Bereich "KreativWerk" leitet und für das Gaswerk zuständig ist. Die Nachfrage von Veranstaltern sei sehr hoch, denn die Events auf dem Gelände würden sehr gut angenommen.

Trotzdem will Augsburgs Kulturreferent und Mit-Entwickler des Areals, Jürgen Enninger (Grüne) weiter an der Bekanntheit des Gaswerks arbeiten: "Es klappt schon gut, dass wir es schaffen, künstlerisches Arbeiten dort sichtbar werden zu lassen. Ich denke, nach Corona ist es vor allen Dingen wichtig, die Bühne auszubauen. (…) Deswegen freue ich mich darauf, die Marke Gaswerk, die Marke Kreativwerk hier noch weiterzuentwickeln." In der Kombination von alt und neu, von architektonischer Geschichte und gegenwärtiger Kultur scheint das gut zu funktionieren.