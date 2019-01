Wie Dunja Hayali mit dem Hass umgeht

Eigentlich wäre doch alles so schön: Durch das Internet und die sozialen Medien sind neue öffentliche Räume entstanden für Diskussionen und Gespräche: eine Weiterentwicklung und damit auch ein Gewinn für die Demokratie. Denn so können alle Menschen auch Produzenten von News und Informationen sein. Aber das ist aus Sicht von Dunja Hayali auch eine Ursache für die Zunahme von Hass und Hate Speech: "Jeder kann alles veröffentlichen. Der Wahrheitsgehalt geht in Teilen gegen Null, mal mit Absicht, mal unbeabsichtigt. Und das führt dazu, dass Menschen verunsichert sind."

Eine Verunsicherung, die nachvollziehbar ist. Eine Verunsicherung, der man aber auch entgegentreten kann. Dunja Hayali wünscht sich das Vertrauen gerade der verunsicherten Mediennutzer: "Denn warum sollte ich jemanden absichtlich – Stichwort Fake News – belügen? Klar passieren Fehler, das ist nicht schön, aber Fake News weise ich weit von mir." Immerhin, eine große Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer hat weiterhin großes Vertrauen zu den großen Medien in Deutschland.

2018 suchte sie in Chemnitz das Gespräch

Die verunsicherte Minderheit ist nur recht laut mit ihrer Kritik, und manchmal auch sehr aggressiv: "Ich finde, die Demokratie und der Diskurs leben vom Widerspruch, aber auch vom Zuhören. Denn nur wenn ich Ihnen zuhöre, kann ich Ihnen zustimmen oder auch widersprechen. Und das funktioniert an der einen oder anderen Stelle nicht."

Das muss Dunja Hayali immer wieder erfahren, zum Beispiel als sie im Sommer 2018 nach dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzers in der sächsischen Stadt auf einer Kundgebung mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt das Gespräch suchte. Da schlug ihr verbaler Hass bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen entgegen: "Das geht doch nicht nur mir so. Wenn ich Ihnen mal die Boxen zuhause zeigen würde, mit Briefen und Emails von ganz normalen Menschen, die alle diese Erfahrung machen. Die alle haben nicht dieses Sprachrohr wie ich, um sich mitzuteilen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich immer noch darüber rede, um den Menschen zu zeigen: Guckt mal, was hier in unserem Land los ist."

"Lasst uns reden, lasst uns streiten und diskutieren"

Und genau deswegen wird Dunja Hayali nicht müde, für eine bessere Diskussionskultur zu streiten. Für offene Gespräche ohne Hass und Hetze: "Lasst uns reden, lasst uns streiten und diskutieren, von links bis rechts, aber deswegen muss auch keiner unterhalb der Gürtellinie argumentieren. Ich weiß auch nicht, was das Herabwerten soll – es bringt niemanden weiter." Wäre doch schade, wenn wir die neuen öffentlichen Räume im Netz und den sozialen Medien nicht besser und konstruktiver nutzen könnten.

