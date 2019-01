Wie Dominique Horwitz in Würzburg "Ariadne auf Naxos" inszeniert

Der reichste Mann in Wien, der ist fest entschlossen, mal so richtig Spaß zu haben. Also leistet er sich ein Abendessen, eine Oper, eine Komödie und ein Feuerwerk und lädt sich dazu jede Menge Gäste ein. Neureicher Pomp wird da vorgeführt, und die geschockten Künstler, die müssen sich wohl oder übel damit abfinden. Am Mainfrankentheater in Würzburg ist diese Oper, "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss, nach langer Zeit jetzt ab Samstag wieder zu sehen, und zwar neu inszeniert vom fernsehbekannten Regisseur, Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz. Peter Jungblut sprach mit ihm für die Sendung kulturLeben auf Bayern 2.

Peter Jungblut: Herr Horwitz, ein Neureicher ohne Geschmack und ohne Stil will es mal richtig krachen lassen. Wie sieht das dann bei Ihnen auf der Bühne aus?

Dominique Horwitz: Die Oper hat zwei Hälften. Die eine Hälfte beschreibt, wie diese beiden Theatertruppen, die bestellt worden sind, wobei die eine gar nichts von der Existenz der anderen weiß - das ist schon das große Problem – eintreffen. Dann steigert sich das durch die Ansage, dass dieser neureiche Ignorant aus Zeitgründen entschieden hat, beide Stücke, also die ernsthafte Oper Opera Seria mit der Opera Buffa zu verknüpfen. Alles soll zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, damit ja dieses wunderbare, wichtige Feuerwerk pünktlich beginnen kann. Bei uns das ist ein Außenraum, letztlich Freifläche, im Gegensatz zum zweiten Teil, der einen Innenraum beschreibt.