Wie Dörte Hansen mit "Mittagsstunde" Bestsellerlisten stürmt

Knut Cordsen: Welche "Mittagsstunde" ist das, von der Sie in ihrem Roman erzählen?

Dörte Hansen: Die Mittagsstunde ist eine Zäsur im Tagesablauf eines Bauern. Ich glaube, so hat es angefangen, und in Nordfriesland, wo ich herkomme, ist diese Mittagsstunde heilig. Also man darf in diesen zwei Stunden zwischen Zwölf und Zwei meistens keinen Lärm machen. Das gilt vor allem für die Kinder. Die haben sich sehr still zu verhalten und haben alles zu unterlassen, was ihre Eltern vom Sofa reißen könnte. Für ein Buch ist das natürlich eine reizvolle Geschichte: Sich zu überlegen, was tatsächlich passieren könnte in dieser Auszeit eines Dorfes. In meinem Buch ist es so, dass die Dinge, bei denen man nicht beobachtet werden möchte und die Dinge, die ein bisschen heikel sind, gern in der Mittagsstunde passieren.

Ihr nordfriesisches Dorf Brinkebüll "sackt" in der Mittagsstunde "zusammen wie ein betäubtes Tier". Brinkebüll wird man vergeblich auf der Landkarte suchen, aber es hat viel Ähnlichkeit mit den Dörfern der Gegend, aus der Sie kommen, in der Geest in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste. Inwiefern ist Ihr Roman ein Dorfroman?

So kann man ihn mit Fug und Recht nennen, weil ich tatsächlich versuche, die "Unterseite" des Dorfes zu beschreiben, das Innenleben. Ich wollte wissen, wie ein Dorf funktioniert, wie da die soziale Kontrolle funktioniert, die ja ausgeglichen wird dadurch, dass man sehr gut Geheimnisse zu wahren weiß. Man weiß, über welche Dinge man sprechen darf, aber genauso weiß man auch, über welche Dinge man schweigen muss. Ich habe das Gefühl, wenn man im Dorf aufwächst, dann hat man nicht nur die Sprache, die man lernt, sondern man hat auch das Schweigen und die Regeln des Schweigens. Die lernen die Brinkebüller Kinder auch sehr früh.

Sie haben das Stichwort "soziale Kontrolle" eben selbst genannt. Die verbindet man immer mit dem Dorfleben, und jeder, der einem Dorf entstammt, weiß, dass das auch stimmt. Aber es ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist etwas durchaus Positives, nämlich die Verbundenheit. Sie schreiben in Ihrem Roman: "Die alten Brinkebüller kannten sich ein Leben lang. Sie wurden über Jahrzehnte zu Geschwistern." Das ist ja durchaus auch ein großer Vorteil des Dorflebens.

Genau, und das ist tatsächlich etwas, was man in der Stadt nicht erlebt, das man sich nicht erklären muss. Man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ich bin in meinem Dorf immer noch Dörte Schlosser, das heißt, die Tochter des Schlossers. Mein Vater war gar kein Schlosser, sondern Mechaniker, aber man sagte immer Schlosser. Menschen, die älter sind als ich, wissen über meine Familie teilweise viel mehr als ich selbst. Die kennen meine Familie länger als ich sie kenne. Das heißt, dass ich niemandem erklären muss, wer ich bin. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Chance zu erklären: Ich bin aber eigentlich ganz anders als ihr denkt. Man ist da eingeordnet, und man ist tatsächlich ja gehalten und festgehalten, es ist beides. Und ich glaube, das sind Dinge, die man in der Stadt nicht erlebt.

Die Hauptfigur Ihres Romans heißt Ingwer Feddersen. Das ist jemand, der sich zwischen den beiden Polen Land und Stadt bewegt, der dieser sehr ländlichen Gegend entstammt, die sich auch sehr wandelt im Laufe der Jahrzehnte. Er ist schon recht früh nach dem Abitur in die Stadt gegangen, nach Kiel, hat dort studiert und promoviert und arbeitet als Dozent an der Uni. Nun im Alter von 47 Jahren nimmt er ein Sabbatical und kehrt in seine Heimat zurück, weil seine beiden Eltern beide über 90 Jahre alt und Pflegefälle sind. Die Mutter zumindest ist stark dement, der Vater hält sich noch ganz wacker. Bald siebzig Jahre sind sie verheiratet, ihre Gnadenhochzeit steht unmittelbar bevor. Auch das ein Anlass für diesen Ingwer Feddersen, sein „Bummel-Johr“ zu nehmen, wie seine Eltern das plattdeutsch nennen. Hat diese literarische Figur viel mit ihrer Erfinderin Dörte Hansen zu tun?

Das hat er ganz bestimmt, und zwar hauptsächlich die Frage, die ihn umtreibt. Das ist die Frage: Wie weit kann ich mich von meiner Dorfkindheit emanzipieren? Wie weit bin ich das Dorfkind, und wenn ich in die Welt rausgehe, was bleibt von mir dann in diesem Dorf und was davon geht mit? Da kommt eine Menge mit. Ingwer erlebt ja eine Art Loyalitätskonflikt, den kenne ich auch. Dieses Gefühl, wenn man aus dem Dorf weggeht, einem würde unausgesprochen unterstellt werden, das sei einem wohl alles hier nicht fein genug oder man fände das hier wohl zu langweilig oder zu klein. Natürlich stimmt das sogar zum Teil. Zu sagen, ich darf das, es ist mein Lebensentwurf und kein Verrat an meinem Dorf oder an der Familie, es ist einfach eine Entscheidung - das ist etwas, was ich Herrn Feddersen mit mir machen lasse.

Eine der höchsten Erhebungen ist der Stollberg mit gerade mal 43 Metern, in Norddeutschland zählt bekanntlich jeder Meter. Ich selbst komme von der Ostsee-Seite Schleswig-Holsteins, da ist es der Bungsberg mit 167 Metern, auf den man stolz verweist – und doch wird man dafür in Bayern nur ein müdes Lächeln ernten. Also mit beeindruckenden Bergen können wir an Ost- und Nordsee wahrlich nicht aufwarten. Nordfriesland ist weites, flaches Land, ein Land, das Sie offenkundig lieben. Es gibt zu diesem Thema von Gottfried Benn in seinem Buch „Der Ptolemäer“ den Satz: „... alles Vertikale hätte mir nicht gelegen – für Ebene, Wasser, horizontale Situationen hätte ich manches beibringen können, für das Unterbewusste, das Schläfrige, das Panische, für Waben, Gärten, die Mittagsstunde. Worte aus den Steppen hatten mich immer sehr berührt.“ Nun ist das keine Steppe, der Sie entstammen, aber geht es Ihnen so wie Benn, dass Sie einzelne Worte, die eben nur auf diese Landschaft passen und nur dort gesprochen werden, berühren?

Ja, die habe ich. Man hat so einen kleinen Vorrat an Worten, die einem sehr wichtig sind und die mich sehr verbinden mit meinem Dorf. Wir haben sehr viele plattdeutsche Wörter. Verben wie "schiddeln" etwa. Schiddeln heißt: durchs Haus gehen und dabei möglichst wenig Lärm machen, aber tatsächlich zu viel Lärm veranstalten. Schiddeln ist etwas, was man in der Mittagsstunde auf keinen Fall tun darf. Dieses Verb passt nur in das Dorf meiner Kindheit. Also ich habe da so einen Schatz an Wörtern, und je älter ich werde, umso wichtiger wird er mir.