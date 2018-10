Wie diese Ausstellung die NSU-Morde verarbeitet

Eine kollektive Vergegenwärtigung rechter Gewalt

Spuren sind nicht mehr sichtbar. Zeit ist weiter geflossen. Und doch ist da Beklemmung. Wer könnte auch beruhigt sein nach diesem langwierigen NSU- Prozess, in dem die Taten von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nicht restlos aufgeklärt werden konnten, und so viele Fragen nach der Rolle des Staatsschutzes unbeantwortet blieben. Nach den jüngsten politischen Entgleisungen um den Leiter des Verfassungsschutzes, und nach den Ereignissen in Chemnitz, wo vor wenigen Tagen erst eine weitere rechte Terrorzelle ausgehoben wurde.

Die Hinweistafeln für die Ausstellung in der Münchner Rathausgalerie hätten ruhig etwas größer ausfallen können, sie stehen einsam an den Eingangsecken zum Rathaus-Innenhof: Kein Banner verweist weithin sichtbar auf diese hervorragenden Fotoarbeiten von Regina Schmeken. Das hat etwas merkwürdig Verschämtes in der Stadt, in der doch gleich zwei Morde durch den NSU passiert sind. Auch in der Trappentreustraße, nahe der Donnersberger Brücke. Wo sich auf dem Triptychon der Strom des Verkehrs unvermindert in den Glaswänden eines Bushäuschens spiegelt, vor dem ehemaligen Schlüsseldienst-Geschäft von Theódorus Boulgarídes.

Regina Schmekens Schwarzweiß-Zyklus dient einer kollektiven Vergegenwärtigung von rechter Gewalt und von Morden, die an Bürgern in Deutschland verübt wurden, wie sie selbst sagt: "Es waren ja gar keine Ausländer mehr, das waren Leute, die hier lebten mit uns, die vielleicht andere Wurzeln hatten – da kommen wir zur aktuellen Politik, wenn ich höre, dass es ein Politiker wagt zu sagen, dass die Migration die Wurzel allen Übels ist, dann frag ich mich doch, hat der Mann in Geschichte nicht aufgepasst? Unsere ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Integration und Vermischung. Fast jeder von uns hat irgendwo mal ausländische Wurzeln."