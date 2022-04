Wie die Welt auf Elon Musks Twitter-Übernahme reagiert

Viele bekannte US-amerikanische Technologieanalysten haben sich bereits zur Twitter-Übernahme von Elon Musk geäußert. "Musk ist im Grunde genommen ein Autokrat", urteilte Roger Kay vom IT-Unternehmen Endpoint Technologies. Analyst Rob Enderle warnte vor Musks kapriziösen Auftreten und Führungsstil: "Es ist, als würde er mit einer Schere in der Hand herumrennen. Schlechte Impulskontrolle und zu viel Geld sind keine gute Mischung." Eine Politik des Gewährenlassens beim Moderieren von Inhalten könne letztlich vor allem Twitter schaden: "Die Trolle übernehmen, sie werden zu feindselig und vertreiben Menschen von der Plattform."

Musk gibt sich betont offen für Kritik

Musk selbst sieht sich als Verfechter der Meinungsfreiheit: Er hatte angekündigt, den Dienst benutzerfreundlicher zu machen und Algorithmen offenzulegen. Angesichts der Empörung, die der Deal ausgelöst hat, twitterte Musk, er hoffe sogar, dass seine härtesten Kritiker auf Twitter bleiben würden, "because that is what free speech means". Das glauben ihm allerdings die wenigsten.

Skepsis bei Journalisten und Politikern

Robert Reich, ehemaliger US-Arbeitsminister und Professor an der Berkeley Universität, twitterte nach Bekanntwerden der Übernahme: "Wenn Milliardäre wie Elon Musk ihre Motive mit dem Begriff 'Freiheit' rechtfertigen, ist Vorsicht geboten." Experten rechnen damit, dass die Plattform deutlich weniger moderiert wird, und vor allem Verbraucherschützer haben Sorge, dass zu wenig gegen Hassrede und Falschinformation vorgegangen werden wird. Der SZ-Journalist Ralf Wiegand schreibt auf Twitter im Hinblick auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Deals: "Wenn ein einzelner Mensch 44 Mrd. $ besitzt, um Twitter zu kaufen, ist die Kernfrage wirklich nicht, was das für Twitter bedeutet."

"Doppelmoral": Kaum Empörung über Zuckerbergs Monopol

Es gibt allerdings auch Kritik an der allgemeinen Entrüstung: So verweisen manche User darauf, dass Facebook, Instagram und WhatsApp Mark Zuckerberg gehörten, und das niemanden störe. Sie bezeichnen die Kritik als "Doppelmoral".

Forderung nach einem "öffentlich-rechtlichen" sozialen Netzwerk

Die Macher des Weblogs "Volksverpetzer" sehen nicht die Tatsache, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, als Problem: Wer nur auf diesen Milliardär und die Plattform schaue, übersehe "das eigentliche Problem: Öffentlicher Austausch passiert auf privaten Plattformen."

Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann betont, nicht Twitter habe das ungeheure Potenzial, sondern "die hier mögliche Form der globalen Kommunikation und Repräsentation". Er schlägt den "Aufbau einer paneuropäischen öffentlich-rechtlichen Körperschaft zur Substituierung der kritischen Kernfunktionalität von Twitter" vor, "damit Bürger*innen, Behörden, Institutionen, Unternehmen und Medien über einen freien öffentlichen Ort des digitalen Austauschs verfügen." Und in satirischer Manier fragt er, ob nicht Europa Twitter kaufen könnte - "für eine Milliarde mehr?"