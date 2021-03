Wie die Mafia mit Clips auf TikTok Jugendliche manipuliert

Das Video ist 27 Sekunden lang. Und es ist eine Machtdemonstration der Mafia. Mitten zwischen Tanzfilmchen und Styling-Tipps auf dem Videoportal TikTok, unterlegt mit Trend-Musik aus Neapel, ist zu sehen, wie nachts eine Armada aus mehr als 50 Motorrädern, dicht an dicht fahrend, in eine schummrig beleuchtete Straße einbiegt. Ins Video eingefügt ist eine Emoji-Krone und das Symbol eines örtlichen Camorra-Clans.

TikTok sei für die Mafia wichtig geworden. Mit Videos, in denen junge Clanmitglieder auf ihren Scootern und Motorrädern in einen Stadtteil einfallen, verbreite die Mafia die Botschaft, dass dieses Gebiet ihr gehöre, weiß Marcello Ravveduto von der Universität Salerno. Er forscht seit vielen Jahren zur Mafia. Solche Videos sollten Angst erzeugen und den Machtanspruch der kriminellen Organisationen demonstrieren. Nach dem Motto: Hier, in diesem Viertel, bestimmt die Mafia. Auch Italiens oberster Antimafia-Staatsanwalt Federico Cafiero de Raho sagt, dass TikTok für die organisierte Kriminalität eine immer größere Rolle spiele. In einem Interview mit der Zeitung "La Repubblica" warnt der Staatsanwalt vor einem Phänomen, das in den vergangenen Monaten zugenommen habe. Auch wenn weniger Gewalt eingesetzt werde, sei das Ziel, Präsenz und Stärke zu demonstrieren. Hierzu würden Plattformen wie TikTok nun genutzt.

Die Mafia als cooles, glamouröses Unternehmen

Durch einschüchternde Videos Machtbereiche abzustecken, ist ein Ziel, das die Mafia verfolgt. Ein anderes: Sich cool und glamourös zu zeigen. Mit TikTok-Filmen, in denen junge Mafiosi teure Kleidung, große Autos und luxuriös eingerichtete Wohnungen präsentieren. Unterlegt sind die Videos häufig mit Musica neomelodica, volkstümlichen Schlagern aus Süditalien, in denen außer über Liebe und Freiheit gerne über Respekt und Familienehre gesungen wird.

Nach Ansicht von Experten ist es kein Zufall, dass die Mafia derzeit besonders TikTok nutzt. Die video- und musikbasierte Plattform ist das derzeit am stärksten wachsende soziale Netzwerk. Der Antimafia-Buchautor und Journalist Carlo Bonini sagt: Über Generationen seien Italiens Mafiaorganisationen machtvoll geblieben, weil sie es immer geschafft hätten, mit dem Zeitgeist zu gehen.

Von gestern: Maschinen-Pistolen und Filme wie der "Der Pate"

Es wäre ein Fehler zu denken, die Mafia käme im Jahr 2021 daher, wie wir es aus "Der Pate" von Mario Puzo kennen. Die Mafia erscheint nicht mehr mit schiefer Mütze und abgesägter Flinte. Die archaischen Machtdemonstrationen haben jetzt ein modernes Gewand. Die Mafia schafft es so, in unsere Zeit einzutauchen. Beispielsweise auch mit Videos, in denen Entlassungen aus dem Gefängnis und das Wiedersehen mit der Familie wie Glamourevents inszeniert werden. TikTok, meint der Mafia-Forscher Ravveduto, sei für Cosa Nostra und Co. eine Art neue, gefährliche Waffe. Denn sie bewirke, dass die Mafia als etwas von nebenan wahrgenommen wird. In den mit Musik unterlegten Videos erscheint sie glanzvoll. Als etwas, das "in" ist und von Jugendlichen gelikt werden kann.

Mit TikTok das Wertesystem unterwandern

In einem anderen TikTok-Video prahlt ein junger Vermummter mit neapolitanischem Akzent, er bekomme täglich 300 Euro nur dafür, dass er für die Mafia Schmiere stehe. Oder es werden auf TikTok Filme verbreitet, in denen sich Verurteilte im Hausarrest die elektronische Fußfessel abschneiden. Die Mafia, sagt Ravveduto, setze mitten in dieser bunten Videowelt die Botschaft: Wir sind stark, der Staat kann uns gar nichts. Sie präsentiert sich als ein Lebensstil, der alternativ ist zu dem der ordentlichen Leute. Verbunden mit dem zur Schau gestellten Reichtum wird die arrogante und in gewisser Weise gewalttätige Botschaft transportiert, dass ein normaler Lebensstil keinen Erfolg haben kann.

Schwer angreifbare Strategie

Gegen die Mafia-Propaganda auf TikTok vorzugehen, sei schwierig, sagt Antimafia-Staatsanwalt Cafiero de Raho. Videos, in denen keine kriminellen Taten, sondern Machtgesten und Reichtum präsentiert würden, seien rechtlich schwer angreifbar.