Wie die Kulturszene auf die "Letzte Generation" reagiert

Micky Beisenherz, der TV-Autor und Podcaster, nahm die Sache mit Humor. Der 45-jährige Humorist fragte am Samstagnachmittag kurze Zeit nach der Besudelung der Kunstinstallation "Grundgesetz 49" durch Aktivisten der "Letzten Generation": "Kann es sein, dass die letzte Generation sich an diesem Wochenende selbst die letzte Ölung verpasst?" Er war offenkundig kein Freund der wie stets todernsten Aktion der Warnwesten, die das "Wortkunstwerk" des israelischen Künstlers Dani Karavan an der Berliner Spreepromenade "in 'Erdöl' getränkt" hatten.

Es war ebenso wie frühere Tomatensuppen- und Kartoffelbrei-Würfe eine Form des in-effigie-Aktivismus, dessen sich die "Letzte Generation" seit geraumer Zeit befleißigt. Eine symbolische Attacke: Man bewirft Kunst mit dem Ziel, darauf hinzuweisen, dass sich die Politik an den ihr aufgegebenen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu halten habe, die auf Gemälden in Form allegorischer Landschafts-Idyllen dargestellt werden. Oder deren Bewahrung – im Falle des Kunstwerks von Karavan – in Glasstelen eingravierte Grundgesetz-Artikel anmahnen.

"Klima-RAF" als Bumerang-Begriff

Die jüngste Aktion fand im politischen Betrieb maximalinvasive Erwiderungen: Von "letztem Abschaum" schrieb der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt auf Twitter. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, kritisierte die Tat als "billige, würdelose Aktion". Der SPD-Politiker erklärte wörtlich, die Aktivisten zerstörten Kunst "ähnlich wie die Taliban". Ein weiteres Mal eskalierte also die Debatte um die Aktivisten. Zuletzt waren sie mit dem Begriff "Klimaterroristen" (Unwort des Jahres 2022) namentlich von Politikern der AfD belegt worden. Von "Klima-Chaoten" hatte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, im November vergangenen Jahres gesprochen. Im Februar dieses Jahres hatte er seine Warnung vor einer "Klima-RAF" gegenüber dem "Focus" bekräftigt: "Wer sich am Wort Klima-RAF stört, will der Realität nicht ins Auge blicken." Vieles spricht dafür, dass es sich bei der "Klima-RAF" um einen Bumerang-Begriff handelt, der in der aktivistischen als Menetekel gebildet wurde. Der "Ende Gelände"-Aktivist Tadzio Müller hatte dem "Spiegel" gegenüber am 21.11.2021 gesagt: "Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF". Ein Jahr später bezeichnete Tadzio Müller im "Spiegel"-Interview dies als einen Fehler.

Stehen die "Schüttbilder" Pate?

Nüchterner reagierte da die Münchner Historikerin Hedwig Richter, die twitterte, sie fände die Aktion "auf allen Ebenen konsistent":