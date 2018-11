Wie die Künstlerin Isa Genzken eine Männerdomäne erobert

Als Isa Genzken 2013 im New Yorker Museum of Modern Art präsentiert wurde, stellte das MoMA sie der überraschten Öffentlichkeit mit einem Video vor, das Wegbegleiter, Kuratoren, Sammler, Künstlerfreunde zu Wort kommen ließ. Besonders kurz fasste sich der Konzeptkünstler Lawrence Weiner: "Isa Genzken seduces the way that punk tried to seduce".

Verführerisch wie Punk!

So verführerisch wie Punk? Das passende Kompliment für eine Künstlerin, deren Werk immer jünger zu werden scheint und deren Materialien der Resterampe der Warenwelt entstammen: Goldfolien, Decken, Warnwesten, Klebestreifen, zerfetzte Sonnenschirme, Helme, Sprayfarbe, Rollstühle, Helme, Surfbretter. Zuletzt überraschte Isa Genzken mit Schaufensterpuppen, die ihre Klamotten trugen oder mit Nofretete-Büsten, die mit ihrer Kollektion von Sonnenbrillen ausgestattet waren. Die Sammlerin Claudia Oetker bewundert diese künstlerische Rückhaltlosigkeit schon lange. "Sie sieht ja die Dinge teilweise völlig anders als andere Menschen. Und hat vielleicht gar nicht so viel mit Kreativität nur zu tun, sondern das ist ihre besondere Art des Sehens und des Neuzusammenfügens, das ich einfach so eindrucksvoll finde. Wie man dieser Form des Muts über so viele Jahre Ausdruck geben kann, zu neuen Formen findet“.