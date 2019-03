Wie die evangelische Kirche attraktiver werden soll

Im Leben vieler Menschen spielt die Kirche keine Rolle mehr, sie wirkt verstaubt, unflexibel, unattraktiv. Sonntagsgottesdienst nur um 10 Uhr, die Liturgie unverständlich, der Pfarrer ist oft schwer erreichbar. Die bayerische Landeskirche diskutiert deshalb schon seit längerem darüber, wie sie wieder Menschen für die Kirche begeistern kann. Bei seiner Frühjahrstagung hat das Kirchenparlament nun den Weg für Reformen frei gemacht.

"Es kann nicht sein, dass bestimmte gewachsene Strukturen darüber bestimmen, wie die Kirche arbeitet", sagt Landesbischof Heinrich Bedford-Stohm. "Wir wollen hören, was die Menschen brauchen und dann darüber nachdenken, welche Strukturen wir brauchen, damit die Menschen das, was sie von der Kirche erwarten, auch bekommen."

Wie lassen sich Menschen für die Kirche begeistern?

Gerade an den Wendepunkten im Leben - Geburt, Hochzeit oder Tod - ist die Kirche nach wie vor gefragt. Deshalb will sie bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen ihr Angebot ausbauen. In Lindau fiel der Beschluss zur Gründung einer Art "Agentur für Lebensbegleitung". Gedacht ist an eine telefonische Anlaufstelle für alle Fragen zu Taufe, Trauung und Beerdigung, die individuell berät und auch Sonderwünsche ermöglichen soll. Eine Taufe am Fluss, eine Trauung am Berggipfel. Rund 1,8 Millionen Euro will die Landeskirche dafür investieren. Umstritten bleibt dabei allerdings, wie sehr die Kirche sich als Dienstleister versteht.

"Wir haben immer noch unsere theologischen Kriterien und fragen, wo ist der Punkt, an dem wir uns verraten?", so Diakonie-Präsident Michael Bammessel. In den nächsten Jahren müsse die Debatte geführt werden, ob "wir etwas aufgeben, was wir eigentlich von unserem Glaubensverständnis her für richtig halten: Eine Taufe ist ein Sakrament und nicht nur eine Dienstleistung bei der Lebensgestaltung".

Die evangelische Kirche bekommt immer mehr die Konkurrenz von privaten Hochzeitsrednern oder Bestattungsunternehmen zu spüren, die ein deutlich individuelleres Angebot haben. Die Landeskirche denkt nun darüber nach, ein eigenes christliches Bestattungsunternehmen zu gründen. Weitere Ideen sind Tauffeste oder eine Kirchen-App, mit der Seelsorger und evangelische Einrichtungen direkt kontaktiert werden können.