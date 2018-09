Wie die "5 Sterne"-Partei ein anarchisches Museum in Rom plant

Kunst ohne die Eliten

Das Credo von de Finis deckt sich genau mit der Ideologie der populistischen 5-Sterne-Bewegung, die in Rom den Bürgermeister stellt. Kulturpolitik heißt für diese Partei Anti-Eliten-Kulturpolitik – also das genaue Gegenteil des elitären Nationalmuseums für die Kunst des 21. Jahrhunderts, des für Rom von Zaha Hadid entworfenen MAXXI. Kunst soll nach diesem Verständnis möglichst wenig mit Galeristen-, Sammler- und Politikereliten zu schaffen haben. Kunst und Kultur von unten ist also angesagt.

Was konkret damit gemeint ist und was Giorgio de Finis auch im MACRO ASILO anstrebt, lässt sich bereits am östlichen römischen Stadtrand besichtigen. In einer ehemaligen und von Künstlern besetzten Fabrik schuf de Finis zusammen mit seinem Freund, dem Künstler Mimmo Paladino, das MAAM, das Museum des Anderen und des Anderswo. Davide Dormino ist Bildhauer, er lebt im MAAM: "Hierher kommen, hier arbeiten, hier leben, hier stellen Künstler aus, die ihre Werke auch diesem Ort schenken, die hier bleiben. Das MAAM ist also wie ein Arm voller ganz unterschiedlicher Tattoos." Dormino wird auch im MACRO ASILO arbeiten.

Lässt sich anarchische Kreativität institutionalisieren?

Das MAAM ist seit einigen Jahren Roms unbestritten anregendster, fantasiereichster und überraschendster Kunstort. Selbstorganisiert und selbstfinanziert. Eine Kunstfabrik, die inzwischen auch Galeristen und Sammler aus ganz Italien anzieht. Das MAAM ist ein Mix aus Illegalität, Fabrikbesetzung, Kunstschaffen, Happenings, laut und ausgelassen bis tief in die Nacht – all das wird Giorgio de Finis im städtischen Museum für zeitgenössische Kunst nicht realisieren können. "Aber es wird auch im MACRO ASILO Künstlerateliers geben", so der Kurator. "Wir laden alle Kunstschaffenden aus ganz Rom ein, hier zu arbeiten, auszustellen, Gäste zu empfangen. Jeder der Künstler, die im Museum arbeiten, können eine Woche bleiben und tun, was sie wollen."

Das MACRO ASILO wird zukünftig gratis sein. Ausstellungen werden nicht länger als eine Woche dauern. Das gesamte Gebäude soll wie eine Kunstfabrik funktionieren: selbst organisierte Ausstellungen, Lesungen, Partys etc. – unter dem kritischen Auge des Direktors und finanziert von der Stadtregierung. Und mit wenig öffentlichen Geldern, denn Rom ist chronisch klamm. Aber Giorgio de Finis weiß ja aus eigener Erfahrung, dass man auch ohne öffentliche Gelder der Kreativität und der Fantasie freien Lauf lassen kann. Die Idee, das anarchisch-kreative Konzept eines Kunstorts aus der Peripherie in ein städtisches Museum im Zentrum zu holen, ist sicherlich gut, mutig und gewagt. Fraglich ist nur, ob so ein Konzept in einem institutionellen Rahmen genauso produktiv, unabhängig und überhaupt erfolgreich sein kann.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung.