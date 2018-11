"Der Kunstmarkt ist absolut undemokratisch"

Der künstlerische Wert von Kunstwerken wird nicht selten spät erkannt. Berühmtes Beispiel: Vincent van Gogh verkaufte zu Lebzeiten kaum Bilder, heute sind sie ein Vermögen wert. Geld ist also ein höchst fragwürdiger Gradmesser für den Wert von Kunst. Trotzdem ist Kunst heute eine beliebte Geldanlage – der Markt ist es, der Künstler*innen groß macht. Der Kunstmarktexperte Magnus Resch, bekannt geworden als Autor eines Buches über Galerie-Management, hat gemeinsam mit Wissenschaftlern im "Science"-Magazin das Ergebnis einer Studie mit dem Titel "Quantifying Reputation and Success in Art" veröffentlicht, die den wirtschaftlichen Erfolg von einer halben Million Künstler*innen analysiert hat. Christoph Leibold hat mit Resch über die Mechanismen des Kunstmarktes gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn es Bilder gibt, die früher Mal nichts wert waren und heute Unsummen, könnte das ja auch im Umkehrschluss heißen: Nicht alles an zeitgenössischer Kunst, was heute auf Auktionen Höchstpreise erzielt, wird seinen Wert halten. Ist Kunst also gar keine so sicherere Geldanlage oder: Wieso ist die Investition in Kunst dennoch so beliebt?

Markus Resch: Genauso ist es! Sehen Sie sich den "Mann mit dem Goldhelm" an, der jahrelang ein bekanntes Ausstellungsstück im Bode-Museum in Berlin war. Auf einmal hat sich herausgestellt, dass das Bild gar nicht von Rembrandt ist. Es wurde abgehängt und kein Mensch hat sich mehr dafür interessiert.

…und trotzdem kaufen Menschen heute Kunst als Geldanlage.

Ja, aber das findet nur im oberen Segment des Kunstmarktes statt. Wir haben zwei Kunstwelten. Es gibt das obere Top-Segment und den ganzen Rest. Im Top-Segment ist Kunst ein Asset, so wie ein Goldbarren. Das heißt, der Preis steigt. Im unteren Segment, da sprechen wir über die Preisklasse von 10.000 Dollar, findet wenig statt.

Nur weil etwas viel kostet, muss es, salopp gesagt, nicht auch etwas taugen. Aber natürlich kann sich Qualität auch im Preis widerspiegeln und tut es ja auch oft. Aber kann man sagen, dass es in diesem Top-Segment so ist, dass die Preise irgendwann noch stärker steigen als die künstlerische Qualität, also dass sich das irgendwann abkoppelt?

Genau da sind wir beim Thema Qualität. Die kann man in der Kunst nicht messen. Was mir gefällt, muss nicht Ihnen gefallen. Es gibt keine Qualitätskriterien. Und hier setzt das Netzwerk an. Das Netzwerk definiert, was gute Kunst ist. Es bedeutet nicht, dass es ihnen genauso gut gefällt wie es mir gefällt.

Aber was ist dieses ominöse Netzwerk?

Das haben wir analysiert über drei Jahre in der Studie, die jetzt publiziert wurde. Wir konnten feststellen, dass es einen kleinen Kreis von Galerien und Museen gibt, die einen Künstler machen können. Die Kunst an sich spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum: Ist man in einem Netzwerk oder nicht.