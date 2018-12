Wie der Künstler ATAK zum Nachdenken über den Krieg anregt

Eine tastende Suche

Das alles klingt tastend, sondierend. Und tatsächlich ist ATAK mit diesem Thema wohl noch immer auf der Suche. Ein Blick auf die vielen Fundstücke seiner Sammlung macht das alles konkreter. Erste Ausstellungen sind entstanden: in Halle/Saale, wo ATAK Illustration an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein lehrt, und in diesem Herbst in Stade. Ebenso dokumentiert das umfangreiche Buch mit dem Titel "Der naive Krieg" die private Sammlung und zeigt die vielen Objekte: die Postkarten von der Front, die Skizzenbücher, ebenso Objekte wie Blumenvasen aus Granatenhülsen, in der Gefangenschaft gebastelte Schachspiele, naive Schlachtenbilder.

ATAK betrachtet die vielen Objekte, die Bilder, Zeichnungen und Figuren einerseits als Resultat einer ästhetischen Sinnsuche, selbst im Horror des Krieges, inmitten der Gewalt. Andererseits fragt er immer nach den Bedingungen ihres Entstehens, in existentiellen Situationen, ganz gleich, ob in einem Schützengraben oder in einem Kriegsgefangenenlager. Ihn interessieren die Geschichten hinter den Objekten, auch wenn sich diese oftmals nur schwer oder auch gar nicht rekonstruieren lassen. Ein Beispiel ist eine Sammlung mit naiven farbigen Bildern, das Format DIN-A4. Das "Trauma-Tagebuch von J.W.".

"Man weiß nur, dass er J.W. heißt", erklärt ATAK. "Seine Geschichte ist wirklich wie ein Tagebuch. Sie fängt an, wie er eingezogen wird in der Kaserne, dann kommt er nach Russland. Er zeigt, wie seine Einheit auf dem Rückzug ist, und die Geschichten, die er dann erlebt hat. Und dann, wie er wahrscheinlich mit seiner Kompanie nach Frankreich versetzt wurde. Der Zyklus endet mit dem letzten, sehr seltsamen Bild. Die Einheit wird von französischen Partisanen gefangen genommen und soll erschossen werden sollen. Man sieht – und das schreibt er in einem Text, er hat kleine Notizen dazu gemacht –, wie eine kleine Figur im Hintergrund kommt und mit einer Fahne wedelt. Und dann steht da noch: 'Ein Student rettet uns das Leben.' Die Soldaten wurden nicht erschossen, sonst würden diese Zeichnungen nicht existieren. J.W. ist dann wahrscheinlich in Kriegsgefangenschaft geraten. Man kann dann auch nur spekulieren, wie es mit ihm weitergeht. Aber es ist fast wie ein Comic, diese Geschichte. Er hat versucht, seine Erlebnisse festzuhalten, kurz vor seinem Tod."