Wie der Kasperl in der Krise auch ohne Bühne bei Laune bleibt

Ist das "geschmackvoll", wenn der Kasperl singt, dass er erst noch "aufs Häusl" gehen muss, ehe er die Bühne betritt? Nun, wenn guter Geschmack bedeutet, dass alles sauber, ordentlich und am besten auch noch politisch korrekt zugehen muss, dann haben sich die Handpuppen-Spieler Richard Oehmann und Josef Parzefall in der Namenswahl gründlich vertan. Wenn Geschmack aber, in Anlehnung an ein berühmtes Zitat von Oscar Wilde, vielmehr heißt, sich nur mit dem Besten zufrieden zu geben, dann ist kein passenderes Etikett denkbar – eine Kostprobe davon gab es heute in der Bayern2-kulturWelt.

Ein bissel fauler und unverschämter

"Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater" gehört schon allein deshalb zum Besten, was es an Puppenspiel gibt, weil es sich vom Gros der betulich-biederen Kinder-Bespaßer dadurch abhebt, dass es auf der anderthalb Meter breiten Bühne eben nicht brav und korrekt zugeht. Von der Kasperlfigur aus anderen Kasperle-Theatern sei er nicht so begeistert gewesen, erklärt Richard Oehmann, "wir haben uns den Kasperl einfach ein bissel umgeschrieben und so gestaltet, dass er mehr in die Pocci-Richtung geht, dass er also ein bissel fauler ist und unverschämter – nicht dieser strahlende Held, der immer anderer Leute Probleme in Ordnung bringt!"