Wie der Film "Loro - Die Verführten" Berlusconi entlarvt

Da sitzt und singt er: vom Leben und der ersten, der einzig wahren Liebe, von einer Gefühlstiefe, die man diesem Mann nicht zutraut, so sehr ist man von seiner Oberfläche geblendet, von dem Glanz und der Glätte: ein Übermaß an Gel in den Haaren und eine verspiegelte Sonnenbrille, die er auch noch unter dem Nachthimmel trägt, unter dem er die wahren Gefühle besingt. Einen unheimlichen Anblick bietet dieser Mann, der mit jedem Detail, vom offenen Hemdknopf bis zum Armbändchen, Lässigkeit und anhaltende Jugendlichkeit beweisen will und damit nur die Angst vor dem Tod ausstellt. Umso unbegreiflicher ist es da, dass Silvio eine Horde Verehrer um sich schart, eine Partygesellschaft von „Verführten“, wie der Filmtitel verrät. Frauen in knappem roten Fummel, Männer in weißen Anzügen, alle darauf hoffend, die eigene Bedeutungslosigkeit durch die Gunst dieses Mannes verlieren oder zumindest vergessen zu können. Unter ihnen: Sergio.

Der Film beginnt mit einem Schaf

Sergio ist der erste Verführte, dem der Zuschauer über die Schulter blickt. Ein kleiner Zuhälter aus Apulien, der sich davor fürchtet, er könnte wirklich so unzulänglich und provinziell sein, wie er sich fühlt. Ein Mann, dem Korruption und Prostitution lieb sind, solange sie ihm nur das Gefühl geben, ein machtvoller Spieler zu sein in einer Gesellschaft, die längst an Kriminalität gewöhnt ist. Wobei: Eigentlich hat der Zuschauer vor Sergio bereits einen anderen Verführten kennen gelernt, das Sinnbild all derer, die folgen werden. Mit dem Bild eines Schafes beginnt der Film: Ein Schaf, das von dem angenehm kühlen Sommersitz des ehemaligen Ministerpräsidenten angezogen wird und, im Wohnzimmer angekommen, wie gefesselt von Flachbildschirm und Klimaanlage stehen bleibt, bis es zu zittern beginnt und schließlich tot umfällt.