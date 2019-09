Wie der Deutsche Buchpreis junge Literatur in den Fokus rückt

Aus Sicht der Jury verbindet die sechs Romane, die auf der Shortlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis stehen, bei aller Eigenständigkeit ein großes Thema: Es gehe um die familiären Zusammenhänge, um den Ort in der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen sei, so die Jury in ihrer Stellungnahme.

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Jackie Thomae etwa erzählt ihrem Roman "Zwei Brüder" von zwei Männern mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, vereint durch familiäre Bande und durch die schon lange währende Abwesenheit des Vaters. Tonio Schachinger aus Wien wiederum zeigt in seinem Debüt "Nicht wie ihr", wie ein hoch dotierter Fußballprofi von vielen Fragen beständig getrieben wird. Miku Sophie Kühmel porträtiert in ihrem Roman "Kintsugi" – auch das ein Debüt – ein homosexuelles Paar, dass das 20-jährige Jubiläum seiner Beziehung feiern will. Das geplante Wochenende offenbart, dass es viele Risse gibt.

Über den Titel ihres Romans sagt die in Gotha geborene und in Berlin lebende Autorin, Kintsugi sei ein altes japanisches Kunsthandwerk aus dem Mittelalter. Dabei werde wertvolles Porzellan mit einem Kleber aus Harz und Goldstaub repariert. "Die Risse werden dabei nicht vertuscht. Sie werden mit dem Gold verziert und dabei selber zum Schmuck." Das sei ein schönes Sinnbild für Schicksalsschläge im Leben. Und dafür, wie man sich nach Brüchen wieder zusammensetzen könne.

Die Geschichte eines Judenretters

Aber nicht allein die Familie ist mit Blick auf die sechs Romane im Buchpreis-Finale wichtig. Zum Glück auch die Geschichte, die Zeitgeschichte. Norbert Scheuer erzählt in seinem neuen Roman "Winterbienen" von einem Lehrer und Bienenzüchter in der Eifel, der im Zweiten Weltkrieg Juden rettet und schließlich denunziert wird. Egidius Arimond heißt dieser stille, eigenwillige Helfer, der aufgrund der Distanz zum NS-Regime aus dem Schuldienst entlassen wird auf aufgrund seines Handels mehr und mehr in Gefahr gerät.

"Er ist nicht im eigentlichen Sinn politisch, obwohl er gegen das Nazi-Regime eingestellt ist", sagt Norbert Scheuer über die Hauptfigur seines neuen Romans. "Er nimmt das wahr, das ihm passiert ist. Und er nimmt das wahr, was im 'Dritten Reich', insbesondere im letzten Kriegsjahr, passiert." Der in der Eifel lebende Schriftsteller gehört längst zu den bedeutenden deutschsprachigen Erzählern der Gegenwart. Er hat – bisweilen wenig bemerkt vom immer wieder lauten Literaturbetrieb – über Jahre hinweg ein umfangreiches Romanwerk geschrieben. Alle seine Bücher spielen in der Eifel, im Ort Kall. Norbert Scheuer war bereits vor zehn Jahren für den Deutschen Buchpreis nominiert, für seinen Roman "Überm Rauschen".

Die junge Literatur im Fokus

Auf der Shortlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis ist Scheuer, Jahrgang 1951, der älteste unter den nominierten Autorinnen und Autoren. Eine junge, eine neue Literatur steht im Fokus. Dafür steht auch Raphaela Edelbauer aus Wien mit ihrem Roman "Das flüssige Land". Zudem sind drei der sechs Bücher Debüts.

Der wohl bekannteste Finalist ist Saša Stanišić, geboren im einst jugoslawischen Višegrad, ein großartiger Erzähler, bekannt geworden mit den Romanen "Wie der Soldat das Grammophon repariert" und "Vor dem Fest". Sein jüngstes Buch "Heimat" berichtet von Herkunft und von Ankunft in Deutschland, auf eine ganz eigene literarische Weise.

"Ich hatte schon vor der Veröffentlichung meines ersten Romans das Gefühl, dass ich der Fiktion zu viel erlaubt habe", sagt Saša Stanišić. Er habe das Leben und die Kindheit in Bosnien, aber auch den Krieg, die Flucht der Familie und die Ankunft in Deutschland ein wenig ausgelagert. "Irgendwann reichte das aber nicht mehr. Und ich beschloss, das einmal zu sagen, nicht, wie ich mir die Dinge vorstelle, sondern tatsächlich, wie es mir und meiner Familie hier ergangen ist." Das Buch, das dabei entstanden ist, sprengt freilich die Grenzen: "Herkunft" ist mehr als ein Roman, verweigert sich einer klaren Gattungsbezeichnung. Und ist doch ein Fest des Erzählens.

Bekenntnis und Wagnis

Die Gewichtung der jungen Literatur in der Endrunde für den diesjährigen Deutschen Buchpreis ist ein Bekenntnis. Andererseits auch ein Wagnis. Wichtige Erzählerinnen wie Nora Bossong kamen nicht auf die Shortlist. Dabei gehört sie zu denen, die sich in ihrer Literatur, so auch in ihrem neuen Roman "Schutzzone" intensiv mit zentralen politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen – und damit für eine auch engagierte Literatur stehen. Das scheint aus Sicht der Buchpreis-Jury weniger Gewicht zu haben. Sie verweist in der Begründung auf ein weiteres, die Finalisten verbindendes Thema: die problematisch gewordene Identität des Mannes. Diese werde mal aus männlicher, mal aus weiblicher Perspektive beschrieben.